новости
новости
Регистрация
Сотрудники тульского УГИБДД проверят таксистов
Фото transproff.forum2x2.ru

Сотрудники тульского УГИБДД проверят таксистов

Профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение правонарушений в сфере пассажирских перевозок, продлится до 13 августа.

Сегодня, 7 августа, в Туле стартовало профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение правонарушений в сфере пассажирских перевозок.

В частности, мероприятие коснется легковых автомобилей такси и будет длиться всю неделю – до 13 августа.

Напомним, в июне состоялось аналогичное профилактическое мероприятие, которое касалось тульских автобусов и носило одноименное название.  

Автор: Антон Чембуров, сегодня, в 13:20 +2
Другие статьи по темам
Событие
рейд ГИБДД
Место
ТулаТульская область
Прочее
ГИБДДтаксирейдпрофилактическое мероприятие УГИБДД

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячка незаконно зарегистрировала в частном доме 219 иностранцев
Тулячка незаконно зарегистрировала в частном доме 219 иностранцев
«Куликово поле» спустит на воду средневековые лодки
«Куликово поле» спустит на воду средневековые лодки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.