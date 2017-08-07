Сотрудники тульского УГИБДД проверят таксистов

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Профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение правонарушений в сфере пассажирских перевозок, продлится до 13 августа.

Сегодня, 7 августа, в Туле стартовало профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение правонарушений в сфере пассажирских перевозок.

В частности, мероприятие коснется легковых автомобилей такси и будет длиться всю неделю – до 13 августа.

Напомним, в июне состоялось аналогичное профилактическое мероприятие, которое касалось тульских автобусов и носило одноименное название.