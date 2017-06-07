Тулячка, выбросившая в мусор ребенка, оказалась сотрудницей тульского вуза

Фото Дмитрия Дзюбина.

По версии следствия, 30 мая в одной из девятиэтажек Центрального района Тулы 29-летняя женщина задушила подушкой своего месячного ребенка и цинично избавилась от тела.

Тело малыша до сих пор не найдено. Мусор из контейнера возле девятиэтажки отвезли на городскую свалку предположительно 30−31 мая.

В эти дни туда же свозили отходы со всех районов города, поэтому найти злополучный пакет очень непросто.

Криминалисты работают на месте уже неделю, но безуспешно.

Пока тело не нашли, обвинение строится на показаниях самой женщины и свидетелей. О том, что вечером 30 мая тулячка действительно опустила в контейнер белый пакет, говорят ее соседи. Но что было внутри – знает только сама обвиняемая.



29-летняя Елена жила вместе со своим сожителем Игорем в его квартире в Туле (имена героев публикации изменены). Мужчина работал в Москве вахтовым методом и рано утром 30 мая в очередной раз уехал на заработки. Елена осталась одна с сыном в квартире. Около 12.00 она проснулась от громкого плача ребенка.

По словам самой обвиняемой, она качала кроватку, пыталась успокоить ребенка, но тот не унимался. Тогда женщина накрыла его сначала простыней, а потом подушкой. Она перекрыла ему воздух, и младенец задохнулся.

Как только ребенок замолчал, мать наконец выспалась и пошла заниматься своими делами. К кроватке подошла только около пяти вечера. Увидела, что малыш не дышит. На допросах Елена рассказывает, что от тела избавилась не сразу: спустя еще некоторое время завернула маленькое тельце в пакет и оставила его в коридоре квартиры. Пакет с мертвым младенцем простоял там еще около четырех часов.

Около девяти вечера Елена опустила пакет в мусорный контейнер возле подъезда, вернулась домой и написала «ВКонтакте» сожителю всего четыре слова: «Я убила твоего ребенка».

Затем собрала вещи, вызвала такси, взяла с собой котенка и уехала к другу.

Отец ребенка вернулся домой только на следующий день. Сожительницы и малыша в квартире не было. Игорь сразу же вызвал полицию. Елену нашли по горячим следам. Когда нагрянули правоохранители, женщина тут же во всем призналась.

Складывается ощущение, что женщина все делала напоказ: сообщение ВКонтакте, такси, вызванное на ее адрес с телефона соседки. Она не пыталась замести следы.



В последние месяцы в квартире Елены и Игоря, в отдельной комнате, жила их знакомая пара из Узбекистана. Сейчас они — одни из главных свидетелей по делу.

Они тоже видели тот самый пакет в коридоре, но поинтересоваться его содержимым им просто не пришло в голову.

Соседи рассказывают: Елена и Игорь были внешне благополучной парой. Она — делопроизводитель ТулГУ, а вот он ранее был судим за распространение наркотиков, правда, говорят, в последнее время «взялся за голову». Ребенок был желанным, родился здоровым. Пара на последние деньги купила коляску и детские вещи.

По одной из версий, младенец может быть еще жив: возможно, женщина просто решила отомстить сожителю после ссоры и спрятала малыша.

Сама Елена о содеянном рассказывает спокойно, Во время следственного эксперимента Елена легко показывала, как убивала дитя. А в суде и вовсе улыбалась и не прятала лицо от камер.

Ей назначена психиатрическая экс­пертиза.

Максим Мосягин - 29-летней жительнице Тулы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего». По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы, опрашиваются свидетели, — рассказывает следователь Центрального межрайонного следственного отдела по г. Туле С. У. СК РФ по Т. О. Максим Мосягин.

Если женщину признают вменяемой и ее вина будет доказана, ей грозит до 15 лет лишения свободы.