В чем подозревают бывшего министра Тульской области Артура Контрабаева?

Напомним, что в отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.

Вчера, 6 июня, стало известно, что в отношении бывшего председателя Комитета по инновациям и информатизации Тульской области Артура Контрабаева и иных должностных лиц региональной администрации возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Дело возбудили сотрудники Главного следственного управления СК России по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тульской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлен факт необоснованной растраты бывшими должностными лицами обладминистрации более 13 млн рублей в ходе реализации «Программы модернизации здравоохранения Тульской области на 2011−2013 годы».

– По имеющейся документально подтверждённой информации, бывший председатель Артур Контрабаев заключил государственные контракты на выполнение работ по разработке, внедрению в эксплуатацию и сопровождению региональной информационной системы в сфере здравоохранения. До настоящего времени мероприятия предусмотренные контрактами не выполнены, денежные средства, выделенные на реализацию программы, истрачены, подготовлены соответствующие отчетные документы о завершении работ, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В рамках расследования уголовного дела сотрудники УМВД России по Тульской области, Следственного комитета РФ и ФСБ России провели обыски в служебных помещениях Минздрава Тульской области, Министерства Тульской области по инновациям, связям и вопросам открытого управления, в ряде госучреждений, а также в местах жительства подозреваемых, у которых могут находиться предметы и документы, имеющие отношение к делу.