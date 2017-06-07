Как собрать ребенка в лагерь: рекомендации Роспотребнадзора

Специалисты Роспотребнадзора подготовили рекомендации для родителей, которые отправляют своих детей на отдых в летние лагеря. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Несколько правил стоит запомнить и родителям, которые, навещая ребёнка, нередко привозят сладости и скоропортящиеся или не совсем полезные продукты.

Эксперты Роспотребнадзора советуют не привозить в лагерь лимонады, соки и нектары в больших упаковках, консервы, грибы, а также пирожные с кремом, торты, мясные и рыбные продукты и еду домашнего приготовления.

Не стоит брать с собой и лапшу быстрого приготовления, дети получают весь необходимый объем питательных веществ в лагере, в соответствии с режимом щадящего питания.

Эксперты также советуют привозить с собой небольшое количество продуктов, чтобы ребёнок мог съесть их за один раз. При этом все они должны быть свежими — нужно обязательно обращать внимание на срок реализации продукта, указанный на упаковке.

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