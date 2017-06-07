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В Новомосковске вор обчистил дачный дом

В Новомосковске вор обчистил дачный дом

Преступник вынес оттуда шуруповерт, электрочайник и электропровода.

В Новомосковске в полицию обратился собственник дачного дома в садовом товариществе. Мужчина заявил, что у него украли шуруповерт, электрочайник и электропровода. Вор пробрался в дом, отжав решетку и разбив оконное стекло. Ущерб составил 5 тысяч 500 рублей.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 28-летний житель райцентра. Похищенное имущество изъято и будет возвращено законному владельцу.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Подозреваемого заключили под стражу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:52 +2
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