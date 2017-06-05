Погода в Туле 6 июня: ветер и дождь с грозой
Синоптики обещают до +23 градусов и пониженное давление
Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность с прояснениями.
Ночью местами осадки, днем небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). Возможна гроза. Ветер западной четверти 5-10 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью – от +9 до +14 градусов, днём потеплеет до +23. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.
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