Погода в Туле 6 июня: ветер и дождь с грозой

Синоптики обещают до +23 градусов и пониженное давление

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Ночью местами осадки, днем небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). Возможна гроза. Ветер западной четверти 5-10 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +9 до +14 градусов, днём потеплеет до +23. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.