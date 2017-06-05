новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 6 июня: ветер и дождь с грозой

Погода в Туле 6 июня: ветер и дождь с грозой

Синоптики обещают до +23 градусов и пониженное давление

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Ночью местами осадки, днем небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). Возможна гроза. Ветер западной четверти 5-10 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +9 до +14 градусов, днём потеплеет до +23. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
погода в Тулепогода в Тульской областипрогноз погодыпогода
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как в Туле отметят 500-летие кремля
Как в Туле отметят 500-летие кремля
Сумма пошлины за получение загранпаспорта и водительских прав может вырасти в разы
Сумма пошлины за получение загранпаспорта и водительских прав может вырасти в разы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.