Как в Туле отметят 500-летие кремля

На оперативном совещании с членами регионального правительства министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина доложила о планируемых мероприятиях в рамках празднования в 2020 году 500-летия Тульского кремля и создания Большой засечной черты.

Она сообщила, что центром празднования станет Тульский кремль и прилегающая к нему территория исторического ядра города. К этому времени в Тульском кремле будут завершены работы по восстановлению западной стороны торговых рядов, квартала осадных дворов, будут созданы археологические окна, проведена реставрация живописи Успенского собора, музеефикация кремлёвских башен и закончена работа по созданию экспозиций в музейно-выставочном комплексе.

Татьяна Рыбкина отметила, что в ходе подготовки завершится реставрация, приспособление и музеефикация исторических зданий на улицах Металлистов и Благовещенской.

Там разместят филиалы федеральных музеев: «Куликово поле», «Ясная Поляна», Тульского государственного музея оружия и «Поленово». Объединяющий их музейный квартал близ Тульского кремля станет активной культурно-туристической зоной города.

По словам министра, в комплекс праздничных мероприятий войдут:

уникальное светомузыкальное шоу на реке Упе,

масштабная театрализованная историческая реконструкция,

гала-концерт с участием звёзд отечественной сцены.

Территорию центра города наполнят исторические шествия, гулянья, ярмарки, уличные фестивали.

Важной частью юбилейных мероприятий станет проведение научных исследований, издание книги-альбома «Тульский кремль», краеведческого сборника, посвящённого истории Большой засечной черты, Тульской историко-культурной энциклопедии, книги с тифлокомментариями (дополнение для слабовидящих и слепых) по экспозиции «Тульский кремль — щит и меч России», сборников материалов по итогам научного форума и конференции, которые пройдут в ходе подготовки к празднованию.



Кроме этого, Татьяна Рыбкина сообщила, что территориями активного празднования помимо Тулы станут некоторые муниципальные образования региона.

Прежде всего, это исторические поселения федерального значения — Белев и Крапивна, Одоев, Чекалин, Богородицк и Епифань. Некоторые мероприятия охватят Алексин, Венёв, Дедилово, Дубну и Плавск. На этих территориях в рамках подготовки к празднованию пройдут театральные и хоровые фестивали, патриотические программы для школьников, музейные выставки, исторические парады и другие мероприятия.



Министр также отметила, что в плане основных мероприятий намечен целый ряд работ, нацеленных на преобразование и благоустройство исторических центров ряда муниципальных образований. Среди них реставрация исторических зданий с последующим приспособлением к музейно-туристической деятельности в Белеве, Крапивне и Одоеве (по три объекта в каждом населённом пункте), два в Чекалине, по одному в Дубне, Плавске и Алексине.



Татьяна Рыбкина сообщила, что в настоящее время поданы заявки в федеральную целевую программу «Культура России» на проведение реставрации таких знаковых религиозных объектов, как Белевский Спасо-Преображенский Кресто-Воздвиженский мужской монастырь и Никольский собор в с. Крапивна.



Планируется провести работы по археологии и музеефикации древних городищ в Одоеве и Лихвине.

Целый комплекс восстановительных работ запланирован в исторической жемчужине тульского края — Богородицке.

Они связаны с завершением восстановления исторических зданий на территории, примыкающей к известному пруду на исторической реке Уперта.

«Все это позволит не только качественно и масштабно провести в Тульской области праздничные мероприятия, посвящённые 500-летию создания Большой засечной черты, но и вдохнуть жизнь в наши малые исторические города, дать стимул к их новому культурному и туристическому развитию», — подчеркнула Татьяна Рыбкина.

Алексей Дюмин отметил, что празднование 500-летия Тульского кремля важно не только для Тульской области, но и для все страны в целом.

«Предстоит большая работа на разных уровнях, поэтому нужно включаться всем, в том числе и руководителя муниципальных образований», — отметил глава региона.

Алексей Дюмин поручил главам администраций в ближайшее время разработать и утвердить планы подготовки празднования 500-летия Тульского кремля на территории своих муниципальных образований, а министру культуры Тульской области Татьяне Рыбкиной взять реализацию данного вопроса на личный контроль.