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Сумма пошлины за получение загранпаспорта и водительских прав может вырасти в разы

Сумма пошлины за получение загранпаспорта и водительских прав может вырасти в разы

С соответствующим предложением к депутатам Госдумы обратились представители МВД.

Согласно тексту новой законодательной инициативы, пошлины за оформление заграничных паспортов и водительских прав могут подскочить в полтора раза.

Если закон примут, изготовление водительского удостоверения будет стоить 3000 рублей, а за выдачу пластикового свидетельства о регистрации ТС водителям придётся заплатить 1500 рублей – втрое больше, чем сейчас.

На тысячу рублей предлагается поднять пошлины на загранспаспорта нового поколения для детей до 14 лет. «Взрослый» биометрический документ обойдётся в 5000.

В прошлом году федеральный бюджет получил от госпошлин 94,2 млрд рублей. В случае повышения цен к этой сумме прибавятся еще 44 млрд.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:36 −4
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