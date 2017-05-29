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График отключения горячей воды доступен тулякам онлайн

График отключения горячей воды доступен тулякам онлайн

Сервис, запущенный в 2016 году, доступен на портале «Открытый регион».

В 2017 году, как и в предыдущем, жители Тульского региона могут узнать сроки отключения горячей воды в своем доме онлайн. График представлен на портале «Открытый регион».

Сервис был запущен в 2016 году и действовал в период проведения плановых работ по ремонту систем водоснабжения. За это время им воспользовались более 7500 туляков. В этом году услуга вновь доступна с учетом пожеланий и рекомендаций жителей региона.

Данные на сайте опубликованы согласно информации, полученной от администраций муниципальных образований.

Чтобы узнать период отключения для конкретного адреса, необходимо выбрать населенный пункт и номер дома. Если запрашиваемый адрес не найден, обратитесь по телефону для справок, который указан на странице запроса.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 10:06 +2
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