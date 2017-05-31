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1 июня в Пролетарском округе Тулы будет пониженное давление воды

1 июня в Пролетарском округе Тулы будет пониженное давление воды

Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».

Завтра, 1 июня, специалисты «Тулагорводоканала» проведут плановый ремонт водовода диаметром 900 мм на Осетровском водозаборе.

В связи с этим с 8.00 в домах Пролетарского округа будет пониженное давление воды.

Кроме того, в этот день отключат воду в Туле по следующим адресам:

  • ул. Жуковского, 4, 5, 6-к, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 27, 28, 29;
  • ул. Каминского, 11, 12, 15;
  • ул. Тургеневская, 12, 38, 38-а, 38-б;
  • ул. Пушкинская, 11, 13;
  • Ханинский проезд, 6, 8, 10, 12, 14, 27, 29, 31, 35, 37, 39.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:51 +1
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