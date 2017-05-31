1 июня в Пролетарском округе Тулы будет пониженное давление воды

Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».

Завтра, 1 июня, специалисты «Тулагорводоканала» проведут плановый ремонт водовода диаметром 900 мм на Осетровском водозаборе.

В связи с этим с 8.00 в домах Пролетарского округа будет пониженное давление воды.

Кроме того, в этот день отключат воду в Туле по следующим адресам: