Москву и Тулу может связать высокоскоростная железнодорожная магистраль

Фото business-vector.info

Туляки смогут добираться до столицы за час.

В рамках XXI Петербургского международного экономического форума подписан меморандум о сотрудничестве между правительством Тульской области и АО «РЖД». Документ подписали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и Президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

– Компания „РЖД“ — наш стратегический партнёр. В рамках соглашения мы обозначили намерения по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Тула. Она станет частью важнейшей транспортной магистрали Москва — Сочи, — заявил губернатор.

По словам главы региона, ближайшие этапы — это территориальные, земельные вопросы и начало проектирования. Кроме того, есть договорённость о сотрудничестве в социальной сфере и развитии туризма на территории Тульской области.

Меморандум предусматривает взаимодействие сторон по реализации проекта организации высокоскоростного железнодорожного сообщения на участке Москва — Тула, высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Ростов-на-Дону — Адлер и организации скоростного железнодорожного сообщения на участке Тула — Белгород.

Время в пути по маршруту Москва-Тула сократится до 1 часа. Кроме того, речь идёт об обеспечении высокоскоростной связи города Москвы с крупнейшим аэропортом России «Домодедово», а также прямой скоростной связи Тулы, Орла, Курска и Белгорода с аэропортом.

справка

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Учредителем и единственным акционером ОАО «РЖД» является Российская Федерация.

Миссия компании заключается в эффективном развитии конкурентоспособного на российском и мировом рынках транспортного бизнеса, ядром которого является эффективное выполнение задач национального железнодорожного перевозчика грузов и пассажиров и владельца железнодорожной инфраструктуры общего пользования.

Главные цели деятельности общества — обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и услугах, оказываемых железнодорожным транспортом.