Тулячка выбросила младенца в мусорный контейнер
Перед этим женщина задушила малыша подушкой. Такова версия следствия.
31 мая в Туле следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения малолетнего ребенка (в возрасте одного месяца) по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
В результате проведенных следственных и оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержана 29-летняя мать новорожденного. По версии следствия, 30 мая женщина, находясь в квартире вдвоем со своим месячным ребенком, накрыла его подушкой, перекрыв доступ кислорода.
Когда малыш перестал подавать признаки жизни, она положила его в пакет и отнесла в один из мусорных контейнеров.
Затем женщина сообщила через социальную сеть ВКонтакте о случившемся отцу ребенка. 31 мая мужчина прибыл домой, обнаружил в комнате беспорядок, отсутствие сожительницы и их общего сына.
В настоящее время местонахождение мальчика не установлено. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-психиатрическая экспертиза подозреваемой.
Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Тульской области, решается вопрос о предъявлении женщине обвинения и заключении ее под стражу.