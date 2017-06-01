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Тулячка выбросила младенца в мусорный контейнер

Тулячка выбросила младенца в мусорный контейнер

Перед этим женщина задушила малыша подушкой. Такова версия следствия.

31 мая в Туле следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения малолетнего ребенка (в возрасте одного месяца) по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

В результате проведенных следственных и оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержана 29-летняя мать новорожденного. По версии следствия, 30 мая женщина, находясь в квартире вдвоем со своим месячным ребенком, накрыла его подушкой, перекрыв доступ кислорода.

Когда малыш перестал подавать признаки жизни, она положила его в пакет и отнесла в один из мусорных контейнеров.

Затем женщина сообщила через социальную сеть ВКонтакте о случившемся отцу ребенка. 31 мая мужчина прибыл домой, обнаружил в комнате беспорядок, отсутствие сожительницы и их общего сына.

В настоящее время местонахождение мальчика не установлено. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-психиатрическая экспертиза подозреваемой.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Тульской области, решается вопрос о предъявлении женщине обвинения и заключении ее под стражу.

сегодня, в 13:27 +3
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