Алексей Дюмин: Мы будет развивать новый бренд «Тула – мастеровая России»

Фото Татьяны Алексеевой.

Губернатор Тульской области выступил на сессии Made in Russia на Петербургском международном экономическом форуме, где представил новые бренды Тульской области.

Дискуссия на тему «Made in Russia. Создание национального бренда России» была многочисленной. В зале яблоку негде было упасть. Вел дискуссию известный телеведущий, президент Института Беринга-Беллинсгаузена по изучению обеих Америк и давний друг «Слободы» Сергей Брилев.

Перед началом дискуссии Сергей Брилев предложил всему залу проголосовать — какие слова заставят вас купить тот или иной продукт. Получились вот такие результаты:

По словам ведущего, Россию во всем мире знают по некоторым нашим брендам, например, автомат Калашникова, КамАЗ. В Америке, например, курс русской литературы называется просто — Достоевский. То есть это тоже бренд.

- Вот у нас есть спикеры из регионов, например, губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Тула сама по себе бренд. Тульский самовар, который, как говорится, можно разобрать и собрать автомат Калашникова. Зонтичный бренд «Сделано в России» и зонтичный бренд Тульской области — зачем они нужны? — обратился к Алексею Дюмину телеведущий.

По словам губернатора, это то, чем все мы гордимся. А еще это точки притяжения туристов, а значит, социально-экономическое развитие региона.

Тула была и остается оружейной столицей страны, но существенный вклад в региональный валовый продукт дают и машиностроение, химическая и металлургическая промышленность. Именно поэтому сейчас идет обсуждение создания нового бренда Тульской области — «Тула — мастерская России». Сейчас эта идея обсуждается с общественностью.

По словам Алексея Дюмина, бренды тульской земли — Толстой, пряники и пастила — тоже требуют креативного подхода в продвижении и развитии.

- В прошлом году мы придумали новый формат для развития бренда Ясной Поляны и Толстого. Мы создали новую площадку для театров, где декорациями служит сама Ясная Поляна. Фестиваль «Толстовский уик-энд» уже стал международным и узнаваемым. Еще один пример. Мы заключили соглашение с компанией Аэрофлот, чтобы наши знаменитые пряники и белевская пастила вошли в состав меню пассажиров Аэрофлота.

По словам губернатора Алексея Дюмина, у брендирования региона есть экономическая сторона. Развиваются новые предприятия, модернизируются уже действующие производства, создаются новые места.

- Мы все помним Совесткий Союз, мы гордились тем, что «создано в СССР». Брендирование субъектов России — часть большой государственной политики развития регионов.