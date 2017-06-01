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В Киреевском районе ребенок попал под колеса автомобиля
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Киреевском районе ребенок попал под колеса автомобиля

10-летнему мальчику оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

31 мая в 17.00 в поселке Стахановский Киреевского района 34-летний мужчина, управляя автомобилем «Рено Флюенс», сбил ребенка.

10-летний мальчик выбежал из-за стоящего транспортного средства, припаркованного на обочине.

К счастью, ребенок получил незначительные травмы. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:50 0
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