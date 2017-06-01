В Киреевском районе ребенок попал под колеса автомобиля

Фото УГИБДД по Тульской области.

10-летнему мальчику оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

31 мая в 17.00 в поселке Стахановский Киреевского района 34-летний мужчина, управляя автомобилем «Рено Флюенс», сбил ребенка.

10-летний мальчик выбежал из-за стоящего транспортного средства, припаркованного на обочине.

К счастью, ребенок получил незначительные травмы. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.