Фото УГИБДД по Тульской области.
В Киреевском районе ребенок попал под колеса автомобиля
10-летнему мальчику оказали медицинскую помощь на месте происшествия.
31 мая в 17.00 в поселке Стахановский Киреевского района 34-летний мужчина, управляя автомобилем «Рено Флюенс», сбил ребенка.
10-летний мальчик выбежал из-за стоящего транспортного средства, припаркованного на обочине.
К счастью, ребенок получил незначительные травмы. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.
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