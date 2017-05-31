Тулякам предлагают признаться в любви тульскому прянику

В Тульском кремле 5 августа состоится самый сладкий фестиваль лета – «День пряника». Туляков ждёт увлекательное путешествие в мир секретов этого старинного русского лакомства, а также веселые состязания и игры.

В преддверии этого события, организаторы фестиваля – министерство культуры Тульской области и тульское «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма», объявляют фотоконкурс «Я люблю пряник!», победители которого будут награждены на фестивале.

Фотоконкурс проводится по четырем номинациям: «Пряничное наслаждение», «Не кнутом, а пряником», «Дело в пряниках» и «Пряничное селфи». Он пройдет в два этапа: до 10 июля будет идти прием заявок и отбор конкурсных работ. Свои фотошедевры можно присылать на электронный адрес: proekt/ock@tularegion.org или в официальную группу ВКонтакте. Все фотографии будут доступны на официальных ресурсах, а самые креативные фотографы получат приз зрительских симпатий.

Сделайте необычное селфи или запечатлейте пряничные фантазии, покажите свое отношение к старинному гастрономическому символу России! С условиями фотоконкурса, требованиям к работам, номинациями, сроками и критериями оценки можно ознакомиться здесь.

Кстати, с 1 июня тульским лакомством будут угощать пассажиров «Аэрофлота».