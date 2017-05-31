Киреевскую фирму оштрафовали за принятие на работу незаконного мигранта

Киреевской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения требований миграционного законодательства. Выяснилось, что строительная фирма наняла для выполнения работ по установке железобетонных конструкций в строящейся многоэтажке гражданина республики Узбекистан.

Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина не имеет разрешительных документов на осуществление трудовой деятельности на территории России.

В отношении фирмы-работодателя возбуждено дело об административном правонарушении за привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина, у которого нет разрешения на работу, либо соответствующего патента. Постановлением Киреевского районного суда на организацию наложен штраф в размере 250 тысяч рублей.