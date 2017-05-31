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Тульские следователи посетили Долматовский детский дом

Тульские следователи посетили Долматовский детский дом

Правоохранители привезли ребятам спортинвентарь, фрукты и сладости.

В преддверии Международного дня защиты детей сотрудники СУ СК России по Тульской области поздравили воспитанников Долматовского детского дома с наступающим праздником.

По традиции, на собранные следственным управлением деньги, с учетом пожеланий работников и воспитанников детского дома, были закуплены фрукты и сладости, а также спортивный инвентарь. Подарки были торжественно вручены детям. Опробовать их в деле удалось в тот же день – на стадионе состоялся товарищеский футбольный матч между воспитанниками учреждения.

Затем гости рассказали ребятам о своей работе и ответили на вопросы. В конце встречи прошло совместное чаепитие. Как отметили в пресс-службе ведомства, следователи и в дальнейшем намерены оказывать посильную помощь воспитанникам детского дома.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:49 +1
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