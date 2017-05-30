В Туле прошло областное первенство по легкой атлетике

На фото: заслуженный тренер России Вячеслав Маринов со своими воспитанниками - Романом Аллахвердяном, Иваном Костриковым, Яковом Никулиным.

На прошедшей неделе в Туле на центральном стадионе «Арсенал» состоялись легкоатлетические старты на первенство области в трех младших возрастных категориях. За награды боролись спортсмены 2002-2003, 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения. Юные легкоатлеты соревновались в беговых дисциплинах, прыжках в длину, высоту, метании снаряда.

Ряд достойных результатов показали юноши и девушки 14-15 лет. Неоднократный победитель Всероссийских соревнований в метании Роман Ряховский из Советска метнул снаряд за отметку 73 метра. Он также дважды поднялся на пьедестал в беге на 400 и 800 метров, взяв на обоих дистанциях серебро. А победный дубль здесь сделал узловчанин Никита Ерёмин. Его результаты 54,8 с и 2 мин 08,4 с .

Трехкратным победителем турнира стал Иван Костриков.

К двум первым местам в спринте на 100 м (11,4 с) и 200 м (23,4с) он добавил золото в эстафете 4х100 м со своими товарищами по сборной команде СШОР Тулы.

Также три медали на счету Романа Аллахвердяна. Он стал лучшим в прыжках в длину, победил в эстафетном беге и взял бронзу в спринте на 200 м.

У девушек отличилась тулячка Полина Зяблова, одержав победы в беге на 100, 200 м и в эстафете 4х100 м .

Всего в стартах приняли участие более 200 юных легкоатлетов.