новости
новости
Регистрация
В Туле прошло областное первенство по легкой атлетике
На фото: заслуженный тренер России Вячеслав Маринов со своими воспитанниками - Романом Аллахвердяном, Иваном Костриковым, Яковом Никулиным.

В Туле прошло областное первенство по легкой атлетике

Всего в стартах приняли участие более 200 юных спортсменов.

На прошедшей неделе в Туле на центральном стадионе «Арсенал» состоялись легкоатлетические старты на первенство области в трех младших возрастных категориях. За награды боролись спортсмены 2002-2003, 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения. Юные легкоатлеты соревновались в беговых дисциплинах, прыжках в длину, высоту, метании снаряда.

Ряд достойных результатов показали юноши и девушки 14-15 лет. Неоднократный победитель Всероссийских соревнований в метании Роман Ряховский из Советска метнул снаряд за отметку 73 метра. Он также дважды поднялся на пьедестал в беге на 400 и 800 метров, взяв на обоих дистанциях серебро. А победный дубль здесь сделал узловчанин Никита Ерёмин. Его результаты 54,8 с и 2 мин 08,4 с .

Трехкратным победителем турнира стал Иван Костриков.

К двум первым местам в спринте на 100 м (11,4 с) и 200 м (23,4с) он добавил золото в эстафете 4х100 м со своими товарищами по сборной команде СШОР Тулы.

Также три медали на счету Романа Аллахвердяна. Он стал лучшим в прыжках в длину, победил в эстафетном беге и взял бронзу в спринте на 200 м.

У девушек отличилась тулячка Полина Зяблова, одержав победы в беге на 100, 200 м и в эстафете 4х100 м .

Всего в стартах приняли участие более 200 юных легкоатлетов.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:24 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
легкая атлетикасоревнования

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области восстановлено электроснабжение после урагана
В Тульской области восстановлено электроснабжение после урагана
В Тульской области ВАЗ перевернулся в кювет
В Тульской области ВАЗ перевернулся в кювет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.