Алексей Дюмин возглавит делегацию Тульской области на Петербургском международном экономическом форуме-2017

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям ПМЭФ-2017:



- Мировая экономика впервые за последние несколько лет начинает демонстрировать признаки преодоления спада. В ходе форума предстоит обсудить, как упрочить наметившиеся тенденции, а также оценить вызовы и риски, связанные с внедрением новых технологий. Происходящие сегодня масштабные изменения требуют от мирового сообщества действенных мер по совершенствованию международной архитектуры управления, с тем, чтобы с помощью согласованных шагов добиться распределения выгод от глобализации для всех слоёв населения, тем самым обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие.

В этом году мероприятия ПМЭФ-2017 объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике». Основные дискуссии развернутся по пяти основным направлениям: «Динамика глобальной экономики», «Формируя повестку российской экономики», «Технологии, меняющие реальность», «Человеческий капитал как ключевой вектор развития», «Беседы о будущем».

Делегацию Тульской области на XXI Петербургском международном экономическом форуме возглавит губернатор Алексей Дюмин. На стенде региона будут представлены Особая экономическая зона «Узловая» и индустриальный парк «Узловая», кластер «Октава» и др. В рамках форума делегация Тульской области проведёт ряд двусторонних деловых встреч и подпишет соглашения с компаниями о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов.

Глава региона Алексей Дюмин, как указано в программе ПМЭФ-2017, примет участие нескольких сессиях. Например, он выступит на сессии Фонда «Росконгресса» на тему «Made in Russia. Создание национального бренда России». Свободная торговля и электронная коммерция стирают для потребителей границы, открывая доступ на глобальный рынок товаров и услуг. Это ставит новые задачи по нефинансовой поддержке российских экспортеров и их продукции, включая создание зонтичного национального бренда, который поможет потребителю во всех уголках мира выбрать именно российский товар на полке магазина. Каким должен быть бренд «Сделано в России», чтобы достичь этой цели? Как добиться его признания на ключевых экспортных рынках? Применим ли опыт других стран? Какой инструментарий поддержки должен стоять за национальным брендом, чтобы дать ощутимый рост товаров c высокой добавленной стоимостью?

На панельной сессии «Ответственно к цели: ориентир на долгосрочное развитие бизнеса в условиях экономи4ки нового времени» запланировано выступление Алексея Дюмина. На этой сессии речь пойдет о том, что успешный бизнес в XXI веке не имеет границ и ориентируется на долгосрочную перспективу. Такой подход обеспечивает необходимость прилагать усилия для повышения качества продуктов и оказываемых услуг, а также реализовывать программы устойчивого развития и социальной ответственности бизнеса. Как стратегии устойчивого развития позволяют обеспечить конкурентные преимущества компаний на глобальном рынке? Почему важно инвестировать в формирование новых моделей корпоративной социальной ответственности?

Как всегда большой интерес участников форума и журналистов вызывает «Презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России». За время существования Национальный рейтинг доказал свою эффективность в оценке усилий властей всех уровней по улучшению условий ведения бизнеса в регионах, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Напомним, что в прошлом году на форуме в Петербурге Тульская область произвела футор - по итогам работы в 2015 году регион поднялся с 10 места на 4-е! Каким регионам удалось показать положительную динамику в рейтинге в 2016 году и какое место займет Тульская область в новом рейтинге? Интригу раскроют 2 июня.

По традиции в главном пленарном заседании ПМЭФ-2017 примет участие президент России Владимир Путин.

А вообще, в этом году программа Петербургского международного форума, пожалуй, самая насыщенная за всю историю мероприятия (он проводится с 1997 года). В основную программу ПМЭФ-2017 входит 108 деловых мероприятий.

Ну и конечно, опять же по традиции, на форуме будет насыщенная спортивная и культурная программа. Например, 31 мая состоится гала-матч по хоккею и благотворительный футбольный матч «Под флагом Добра!». К участию в играх приглашены все гости ПМЭФ-2017.

Напомним, что на Петербургском международном экономическом форуме в 2016 году глава региона Алексей Дюмин подписал 19 соглашений с инвесторами на общую сумму 81,9 млрд. руб. Все проекты сейчас находятся в стадии реализации.