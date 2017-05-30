В Туле на проезде Энергетиков произошло массовое ДТП

Фото УГИБДД по Тульской области.

29 мая в 7.40 в Туле возле дома № 5 на улице Энергетиков произошло массовое ДТП. 24-летний водитель автомобиля «Опель Астра» врезался в стоящую «Мазду», которая въехала в «Мицубиси Кольт». От удара последняя машина выехала на встречную полосу и столкнулась с «Дэу Нексией».

В результате ДТП пострадал водитель «Мицубиси». После оказания медицинской помощи мужчину отпустили домой.