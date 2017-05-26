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Как спасали выпавшую из окна девочку в Алексине: видео
Кадр из видео.

Как спасали выпавшую из окна девочку в Алексине: видео

1,5-годовалая малышка чудом осталась жива.

Напомним, 25 мая в Алексине на одной из улиц райцентра из окна пятиэтажного дома выпал ребенок. Об этом очевидцы сообщили в «Службу спасения». К счастью, трагедии не случилось: малышка на уровне четвертого этажа зацепилась за оконный карниз.

Маленькую девочку спас прибывший на место происшествия пожарный Станислав Волошин.

Поднявшись наверх по автолестнице, он аккуратно снял маленькую Полину с карниза и спустил вниз. На видео – часть «спасательной операции».


Видео Полины Севостьяновой.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:21 +2
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