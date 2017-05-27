В Туле отметили День ветеранов боевых действий

– Сегодня мы отдаем дань почтения и уважения ветеранам боевых действий Тульской области. Четырнадцать тысяч наших солдат и офицеров в разные времена выполняли свой долг вдали от Родины, защищали мирных граждан, отстаивали интересы государства. В Афганистане и других горячих точках — тульских воинов неизменно отличали мужество и отвага, преданность своей стране и верность боевым товарищам.

С глубокой скорбью мы вспоминаем о наших погибших земляках. Их героизм и самоотверженность — пример истинного патриотизма и воинской доблести.

Благодарю всех ветеранов локальных войн за искреннее участие в деле сохранения памяти о павших боевых друзьях. Ваш опыт, выучка и верность традициям помогают воспитывать молодое поколение защитников Отечества. Поздравляю вас с праздником! Желаю вам и вашим семьям здоровья, успехов, благополучия, добра и мира!