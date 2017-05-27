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В Туле отметили День ветеранов боевых действий
Фото Дмитрия Дзюбина и Юлии Королевой.

В Туле отметили День ветеранов боевых действий

В мероприятии участвовали сотни туляков.

Накануне, 25 мая ветеранов локальных войн поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

Алексей Дюмин

– Сегодня мы отдаем дань почтения и уважения ветеранам боевых действий Тульской области. Четырнадцать тысяч наших солдат и офицеров в разные времена выполняли свой долг вдали от Родины, защищали мирных граждан, отстаивали интересы государства. В Афганистане и других горячих точках — тульских воинов неизменно отличали мужество и отвага, преданность своей стране и верность боевым товарищам.
С глубокой скорбью мы вспоминаем о наших погибших земляках. Их героизм и самоотверженность — пример истинного патриотизма и воинской доблести.
Благодарю всех ветеранов локальных войн за искреннее участие в деле сохранения памяти о павших боевых друзьях. Ваш опыт, выучка и верность традициям помогают воспитывать молодое поколение защитников Отечества. Поздравляю вас с праздником! Желаю вам и вашим семьям здоровья, успехов, благополучия, добра и мира!

Празднование началось 26 мая в 10 часов утра на площади Ленина: там сформировалась колонна для торжественного шествия. К присутствующим обратился председатель Правительства Тульской области Юрий Андрианов:

Юрий Андрианов

– Многие из вас, стоящих здесь, награждены многочисленными медалями и орденами за мужество и героизм, проявленные при исполнении интернационального долга. К сожалению, войны не бывают без потерь, и более 200 наших с вами земляков не вернулись с различных боев, сражений, из «горячих точек». Сегодня ветераны являются образцом доблести, героизма для молодежи. Берите пример с них!

 

После показательных выступлений военнослужащих туляки сформировали колонну для торжественного шествия к месту проведения митинга.

 
 
 

Мероприятия продолжились в сквере памяти воинов-интернационалистов у памятника «Тулякам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах».

Возложить цветы и венки к плитам с фамилиями павших в Афганистане и других «горячих точках» пришли ветераны локальных войн, военнослужащие, члены их семей, родные и близкие погибших, представители региональной и городской власти, депутаты, воспитанники военно-патриотических клубов региона.

К тулякам обратился депутат Тульской областной Думы, ветеран войны в Афганистане, руководитель регионального отделения «Российского союза ветеранов Афганистана» Алексей Альховик:

Алексей Альховик

– Сегодня неординарное событие. Сегодня день и поминания, и праздник участков боевых действий. Было время, когда наши земляки стали на защиту интересов нашей родины. Многие не вернулись, но память о них жива в наших сердцах. Однажды надев погоны, участники боевых действий навсегда остались верными служению нашей отчизне. Мы должны стать примером для молодежи, примером единения, силы нашего государства. Мы не должны позволить нашим внутренним и внешним врагам одержать победу над нами! 


После минуты молчания туляки возложили цветы к памятнику.

По традиции, ветеранам вручили благодарственные письма, грамоты, награды и подарки. Для всех пришедших на праздник состоялся концерт, работала посвященная войне в Афганистане выставка фотографий под открытым небом и полевая кухня. 

Сейчас в Тульской области проживают свыше 4500 воинов-афганцев.

 

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