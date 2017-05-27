В Туле отремонтированы 22 автомобильные дороги

На сегодняшний день в Туле завершен ремонт 22 участков автомобильных дорог. Об этом Myslo сообщили в пресс-службе администрации города.

Обустроено 81,5 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия общей стоимостью 71 млн рублей.

Одновременно силами пяти бригад ведется ямочный ремонт автомобильных дорог. Так, работы идут на ул. Скуратовской, ул. Н. Руднева, ул. Кабакова, ул. Болотова, ул. Наб. Дрейера.

На следующей неделе будут выполнены работы по ул. Сакко и Ванцетти.

Администрацией города Тулы совместно с ОНФ ведется работа по актуализации «карты убитых дорог»: поступающие на сайт обращения оперативно обрабатываются и включаются в формируемые планы работ.