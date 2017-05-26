В день матча «Арсенала» с «Енисеем» в центре Тулы запретят продавать спиртное
Ограничения будут действовать с 15.00 до 22.00.
28 мая в Туле ограничат продажу алкогольной продукции (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху). Это связано с проведением матча «Арсенал» — «Енисей», который начнется в 18.00.
Запрет будет действовать с 15.00 до 22.00 в магазинах, расположенных на расстоянии менее 1000 метров от стадиона «Арсенал».
Ограничения вводятся в соответствии с законом Тульской области
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