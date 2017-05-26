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В день матча «Арсенала» с «Енисеем» в центре Тулы запретят продавать спиртное

В день матча «Арсенала» с «Енисеем» в центре Тулы запретят продавать спиртное

Ограничения будут действовать с 15.00 до 22.00.

28 мая в Туле ограничат продажу алкогольной продукции (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху). Это связано с проведением матча «Арсенал» — «Енисей», который начнется в 18.00.

Запрет будет действовать с 15.00 до 22.00 в магазинах, расположенных на расстоянии менее 1000 метров от стадиона «Арсенал».

Ограничения вводятся в соответствии с законом Тульской области от 24.07.2006 № 727-ЗТО «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области».

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:22 +1
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