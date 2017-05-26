Фото предоставлено отделом пропаганды УГИБДД по ТО.
В Тульской области на трассе М-4 опрокинулся «Шевроле»
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля, которые после оказания медицинской помощи были отпущены домой.
25 мая 2017 года в 12.48 на 200-ом километре автодороги М-4 «ДОН» перевернулся автомобиль «Шевроле Авео» под управлением мужчины 1984 года рождения.
Предположительно, водитель не справился с управлением, автомобиль наехал на препятствие и опрокинулся.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир «Шевроле Авео», мужчина 1956 года рождения, которые после оказания медицинской помощи были отпущены домой.
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