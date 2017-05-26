На улице Каминского ремонтируют дорогу

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Тульские дорожники продолжают демонтаж старого покрытия на участке от проспекта Ленина до улицы Пирогова. До окончания работ этот участок закрыт для движения всех видов транспорта.

Как уточняет пресс-служба городской администрации, ведется демонтаж плитки, бортового камня и основания из шлаковой мучки. Работы выполнены на 70% от запланированного объёма. На участке от проспекта Ленина до улицы Тургеневской ведется установка бордюрного камня.

После окончания подготовительных работ специалисты приступят к обустройству щебеночного основания и укладке выравнивающего и верхнего слоя асфальтового покрытия. Ремонт дорожного полотна будет выполнен на площади более 5 100 квадратных метров.