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На улице Каминского ремонтируют дорогу
Фото: tula.ru

На улице Каминского ремонтируют дорогу

Работы выполняют специалисты подрядной организации «Строительное Управление «Спецстрой».

Тульские дорожники продолжают демонтаж старого покрытия на участке от проспекта Ленина до улицы Пирогова. До окончания работ этот участок закрыт для движения всех видов транспорта.

Как уточняет пресс-служба городской администрации, ведется демонтаж плитки, бортового камня и основания из шлаковой мучки. Работы выполнены на 70% от запланированного объёма. На участке от проспекта Ленина до улицы Тургеневской ведется установка бордюрного камня.

После окончания подготовительных работ специалисты приступят к обустройству щебеночного основания и укладке выравнивающего и верхнего слоя асфальтового покрытия. Ремонт дорожного полотна будет выполнен на площади более 5 100 квадратных метров.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:23 +1
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