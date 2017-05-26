Сотрудники тульского УГИБДД рассказали детям о безопасности на дорогах

Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В детском саду, на базе МБОУ «Центр образования №6» в поселке Косая Гора, прошло тематическое мероприятие «Безопасные дороги – счастливое детство». В нём приняли участие сотрудники регионального УГИБДД.

Дошкольники в игровой форме повторили Правила дорожного движения, показали театральный спектакль на дорожную тематику, рассказывали стихи и отгадывали загадки. В завершении мероприятия воспитанники старших групп показали зажигательный танец.

Как уточнили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, в дошкольном возрасте дети еще не умеют осознанно действовать в той или иной ситуации, поэтому важно с малых лет, ежедневно, проговаривать с детьми правила безопасного поведения на дороге.

В очередной раз инспекторы напомнили юным тулякам о том, как правильно и безопасно вести себя в салоне автомобиля и в общественном транспорте, где можно кататься на велосипедах и роликах, как безопасно переходить дорогу с родителями и вручили всем юным участникам дорожного движения тематические раскраски, посвящённые ПДД.