новости
новости
Регистрация
Сотрудники тульского УГИБДД рассказали детям о безопасности на дорогах
Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Сотрудники тульского УГИБДД рассказали детям о безопасности на дорогах

Тематическое мероприятие прошло в детском саду на базе косогорского МБОУ «Центр образования № 6».

В детском саду, на базе МБОУ «Центр образования №6» в поселке Косая Гора, прошло тематическое мероприятие «Безопасные дороги – счастливое детство». В нём приняли участие сотрудники регионального УГИБДД.

Дошкольники в игровой форме повторили Правила дорожного движения, показали театральный спектакль на дорожную тематику, рассказывали стихи и отгадывали загадки. В завершении мероприятия воспитанники старших групп показали зажигательный танец.

Как уточнили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, в дошкольном возрасте дети еще не умеют осознанно действовать в той или иной ситуации, поэтому важно с малых лет, ежедневно, проговаривать с детьми правила безопасного поведения на дороге.

В очередной раз инспекторы напомнили юным тулякам о том, как правильно и безопасно вести себя в салоне автомобиля и в общественном транспорте, где можно кататься на велосипедах и роликах, как безопасно переходить дорогу с родителями и вручили всем юным участникам дорожного движения тематические раскраски, посвящённые ПДД.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:48 +2
Другие статьи по темам
Событие
УГИБДД УМВД России по Тульской областипрофилактика ДТПправила дорожного движения для детейдетский садКосая Гора
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На улице Каминского ремонтируют дорогу
На улице Каминского ремонтируют дорогу
В тульских школах началась государственная итоговая аттестация
В тульских школах началась государственная итоговая аттестация
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.