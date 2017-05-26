В Туле начали строить «Мост Дружбы»

В рамках подготовки благотворительного праздника «Белый цветок» прошел ряд мероприятий, объединенных проектом «Мост Дружбы», инициатором которого выступил ГУСОН ТО «Кризисный центр помощи женщинам». Главная идея проекта – поддержка детей, которые оказались в непростой жизненной ситуации, с помощью открытки и доброго слова.

В МБОУ «Центр образования № 32» прошел урок милосердия, на котором специалисты центра рассказали школьникам о празднике «Белый цветок», а ребята сделали красочные открытки и написали на них теплые пожелания. Такой же мастер-класс прошёл и в Кризисном центре, на котором цветы-открытки создавали дети участниц клуба «Особая мама – особый ребенок».

Директор центра Эвелина Шубинская передала открытки учащимся «Щёкинской школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Дети с радостью зачитывали тёплые пожелания вслух, а в ответ передали сверстникам прекрасные белые цветы, сделанные своими руками.

Напомним, праздник добрых дел «Белый цветок», приуроченный ко Дню защиты детей, состоится в ЦПКиО им. Белоусова в субботу, 27 мая.