Туляки пополнили областной бюджет на 4,8 млрд рублей

Фото: пресс-служба УФНС России по Тульской области

В региональном Управлении ФНС России подвели итоги работы за 1 квартал 2017 года.

За этот период доходы консолидированного бюджета области, администрируемые налоговыми органами, составили 12,9 млрд рублей, и увеличились на 2,4 млрд рублей. Это на 15,6% выше общероссийского показателя. Такие цифры привёл руководитель Управления Вадим Суханов.

Бюджет области сформирован налогом на доходы физических лиц – 4,8 млрд (37% от общего объёма поступлений), налогом на прибыль организаций – 4,7 млрд рублей (36%), имущественными налогами – 1,5 млрд рублей (12%), акцизами – 1,1 млрд рублей (9%), налогами на совокупный доход – 0,7 млрд рублей (5%) и прочими налогами. Налоговики отмечают, что динамика поступления платежей напрямую связана с развитием областной промышленности.

Благодаря мерам по принудительному взысканию долгов консолидированный бюджет Российской Федерации пополнился почти на 950 млн рублей. Вадим Суханов отметил, что работы по взысканию будут продолжены:

Нужно полностью использовать возможности комиссий с участием судебных приставов, правоохранительных органов, прокуратуры. Уклонения от уплаты налогов должны рассматриваться как деяния, противоречащие нормам законодательства.

С 1 января налоговая служба приступила к администрированию страховых взносов. По итогам первого квартала темп роста доходов по страховым взносам составил 103%. Процесс эффективного администрирования страховых взносов руководитель Управления обозначил в качестве одной из приоритетных задач, стоящих перед территориальными налоговыми органами до конца года.

Напомним, ранее стало известно о том, что рассчитывать налог на имущество для туляков теперь будут по новым правилам.