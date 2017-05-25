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Кирьяков: «Стратегически нас устраивает минимальная победа в Туле»
Фото пресс-службы "Арсенала".

Кирьяков: «Стратегически нас устраивает минимальная победа в Туле»

Главный тренер «Арсенала» подвел итоги матча в Красноярске.

В первом стыковом матче оружейники проиграли на выезде красноярскому «Енисею». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков подвел итоги поединка:

– Мы увидели сегодня два разных тайма. В первом «Арсенала» не было, было много ошибок. Во втором тайме мы взяли мяч под контроль, сравняли счёт, должны были забивать второй. Стратегически нас устраивает минимальная победа в Туле.

Ничего не потеряно для «Арсенала».

Приятно, что в Красноярске столько народу ходит на футбол. Но в Туле вы увидите ещё больше людей на футболе. Наши болельщики будут гнать команду вперёд.

Главное сегодня было не проиграть. В «Енисее» я бы никого не выделил. Удивила схема с одним нападающим, - сказал Кирьяков.

Ответная игра пройдет в Туле 28 мая. Билеты на матч — бесплатные. Их выдают в кассах Центрального стадиона.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:14 0
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