новости
новости
Регистрация
Налог на имущество туляков теперь считают по-новому

Налог на имущество туляков теперь считают по-новому

Об изменениях в порядке исчисления налога на имущество физических лиц сообщает пресс-служба УФНС России по Тульской области.

В 2017 году налоговые органы впервые приступают к расчету налога на имущество физических лиц за 2016 год, исходя из кадастровой стоимости:

  • жилой дом,
  • жилое помещение (квартира, комната),
  • гараж,
  • машино-место,
  • единый недвижимый комплекс,
  • объект незавершенного строительства,
  • иные здание, строение, сооружение, помещение.

В перечень регионов, в которых применяется такой порядок налогообложения, вошла и Тульская область.

Это делается в соответствии с Законом Тульской области от 20.11.2014 № 2219-ЗТО «Об установлении единой даты начала применения на территории Тульской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения».

Сведения об объектах и правах на них, в том числе о кадастровой стоимости, в налоговые органы представляются в порядке, установленном статьей 85 Налогового кодекса Российской Федерации. Занимаются этим органы, осуществляющие кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Налоговым кодексом предусмотрены механизмы, позволяющие справедливо распределить бремя налога и нивелировать рост налоговой нагрузки на граждан, нуждающихся в социальной защите.

Во-первых, при переходе на порядок исчисления налога исходя из кадастровой стоимости Кодексом предусмотрены налоговые вычеты, позволяющие уменьшить налоговую базу в отношении определенного перечня объектов недвижимости на величину кадастровой стоимости части общей площади соответствующих объектов недвижимости. В частности, налоговая база уменьшается на кадастровую стоимость 10 метров — в отношении комнаты, 20 метров — в отношении квартиры, 50 метров — в отношении жилого дома.

Во-вторых, снижены размеры предельных налоговых ставок. Так, в соответствии с положениями статьи 406 НК РФ, в случае определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости, предельные налоговые ставки могут быть установлены в размерах не превышающие 0,3% в отношении основного перечня видов имущества, которым владеют физические лица.

В-третьих, предусмотрено равномерное увеличение налоговой нагрузки на налогоплательщиков путем применения при исчислении налога понижающих коэффициентов в течение пяти лет с начала применения для налогообложения кадастровой стоимости объектов (0,2 — в первый год, 0,4 - во второй, 0,6 — в третий, 0,8 — в четвертый). И только на пятый год сумма налога будет предъявляться в полном объеме.

Кроме того, будут сохранены налоговые льготы для 15 основных категорий налогоплательщиков, указанных в статье 407 НК РФ (включая пенсионеров, инвалидов I и II групп инвалидности, военнослужащих). Льгота будет предоставлена только за один объект налогообложения определённого вида, не используемый в предпринимательской деятельности (например, только за одну из двух имеющихся у налогоплательщика квартир, за одно из нескольких машино-мест, за один гараж и так далее).

С переходом на новый порядок к налогообложению будут привлечены собственники объектов, по которым налоги ранее не рассчитывались из-за отсутствия инвентаризационной стоимости: садовые и дачные дома, квартиры, гаражи, объекты незавершённого строительства, права на которые зарегистрированы в «упрощенном» порядке без проведения технической инвентаризации и тому подобное.

Для предварительного расчета налога можно воспользоваться размещённым на сайте ФНС России «Налоговым калькулятором».

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 11:14 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
налог на имущество физических лицкадастровая стоимость

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Группа «Тараканы!» сыграет на «Дикой Мяте» джазовую программу
Группа «Тараканы!» сыграет на «Дикой Мяте» джазовую программу
В Туле за сутки на пешеходных переходах сбили двух школьниц
В Туле за сутки на пешеходных переходах сбили двух школьниц
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.