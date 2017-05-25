Налог на имущество туляков теперь считают по-новому

Об изменениях в порядке исчисления налога на имущество физических лиц сообщает пресс-служба УФНС России по Тульской области.

В 2017 году налоговые органы впервые приступают к расчету налога на имущество физических лиц за 2016 год, исходя из кадастровой стоимости:

жилой дом,

жилое помещение (квартира, комната),

гараж,

машино-место,

единый недвижимый комплекс,

объект незавершенного строительства,

иные здание, строение, сооружение, помещение.

В перечень регионов, в которых применяется такой порядок налогообложения, вошла и Тульская область.

Это делается в соответствии с Законом Тульской области от 20.11.2014 № 2219-ЗТО «Об установлении единой даты начала применения на территории Тульской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения».

Сведения об объектах и правах на них, в том числе о кадастровой стоимости, в налоговые органы представляются в порядке, установленном статьей 85 Налогового кодекса Российской Федерации. Занимаются этим органы, осуществляющие кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Налоговым кодексом предусмотрены механизмы, позволяющие справедливо распределить бремя налога и нивелировать рост налоговой нагрузки на граждан, нуждающихся в социальной защите.

Во-первых, при переходе на порядок исчисления налога исходя из кадастровой стоимости Кодексом предусмотрены налоговые вычеты, позволяющие уменьшить налоговую базу в отношении определенного перечня объектов недвижимости на величину кадастровой стоимости части общей площади соответствующих объектов недвижимости. В частности, налоговая база уменьшается на кадастровую стоимость 10 метров — в отношении комнаты, 20 метров — в отношении квартиры, 50 метров — в отношении жилого дома.

Во-вторых, снижены размеры предельных налоговых ставок. Так, в соответствии с положениями статьи 406 НК РФ, в случае определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости, предельные налоговые ставки могут быть установлены в размерах не превышающие 0,3% в отношении основного перечня видов имущества, которым владеют физические лица.

В-третьих, предусмотрено равномерное увеличение налоговой нагрузки на налогоплательщиков путем применения при исчислении налога понижающих коэффициентов в течение пяти лет с начала применения для налогообложения кадастровой стоимости объектов (0,2 — в первый год, 0,4 - во второй, 0,6 — в третий, 0,8 — в четвертый). И только на пятый год сумма налога будет предъявляться в полном объеме.

Кроме того, будут сохранены налоговые льготы для 15 основных категорий налогоплательщиков, указанных в статье 407 НК РФ (включая пенсионеров, инвалидов I и II групп инвалидности, военнослужащих). Льгота будет предоставлена только за один объект налогообложения определённого вида, не используемый в предпринимательской деятельности (например, только за одну из двух имеющихся у налогоплательщика квартир, за одно из нескольких машино-мест, за один гараж и так далее ).

С переходом на новый порядок к налогообложению будут привлечены собственники объектов, по которым налоги ранее не рассчитывались из-за отсутствия инвентаризационной стоимости: садовые и дачные дома, квартиры, гаражи, объекты незавершённого строительства, права на которые зарегистрированы в «упрощенном» порядке без проведения технической инвентаризации и тому подобное.

Для предварительного расчета налога можно воспользоваться размещённым на сайте ФНС России «Налоговым калькулятором».