новости
новости
Регистрация
Туляка будут судить за ограбление салона сотовой связи
Фото: stavropolskiy.com

Туляка будут судить за ограбление салона сотовой связи

Запугав продавщицу, злоумышленник забрал несколько смартфонов, планшет и часть выручки.

Заместитель прокурора Центрального района г. Тулы утвердил обвинительное заключение по  уголовному делу в отношении 32-летнего туляка, который обвиняется в грабеже.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, 8 января, в период с 16 до 17 часов обвиняемые пришёл в один из магазинов сотовой связи. Запугав продавца-консультанта, он угрозами заставил девушку открыть витрины с сотовыми телефонами.

После этого забрал с полок несколько смартфонов, планшет и другую электронику, сложил всё в пакет. Прихватив из ящика стола часть выручки в сумме 8800 рублей, грабитель скрылся.

Часть украденного мужчина успел продать, но вскоре был задержан. В ходе следствия он частично возместил причинённый ущерб. Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:23 +1
Другие статьи по темам
Событие
ограблениеуголовное делосудпрокуратура Тульской областиограбление магазина сотовой связи
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Межквартальный проезд на улице Кауля закроют для транспорта
Межквартальный проезд на улице Кауля закроют для транспорта
Туляки пополнили областной бюджет на 4,8 млрд рублей
Туляки пополнили областной бюджет на 4,8 млрд рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.