Туляка будут судить за ограбление салона сотовой связи

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Заместитель прокурора Центрального района г. Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего туляка, который обвиняется в грабеже.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, 8 января, в период с 16 до 17 часов обвиняемые пришёл в один из магазинов сотовой связи. Запугав продавца-консультанта, он угрозами заставил девушку открыть витрины с сотовыми телефонами.

После этого забрал с полок несколько смартфонов, планшет и другую электронику, сложил всё в пакет. Прихватив из ящика стола часть выручки в сумме 8800 рублей, грабитель скрылся.

Часть украденного мужчина успел продать, но вскоре был задержан. В ходе следствия он частично возместил причинённый ущерб. Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.