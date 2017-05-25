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Тулячка пожаловалась на разваливающиеся ступени на улице Галкина
Фото очевидца.

Тулячка пожаловалась на разваливающиеся ступени на улице Галкина

В ответ на обращение пресс-служба администрации сообщила, что ремонт данной лестницы уже запланирован на 2017 год.

25 мая в редакцию обратилась читательница Myslo, которая пожаловалась на состояние ступенек, ведущих к центру Здоровья Женщины на улице Галкина.

«В последнее время выделяют немалые суммы из бюджета на ремонт дорог, и результат виден налицо. Но, к большому сожалению, не везде: в Зареченском районе на улице Галкина расположен центр Здоровья женщины, куда за помощью к медикам ежедневно обращаются сотни пациенток. И больше 10 лет лестница, что ведёт к входу в этот центр, находится в плачевном состоянии. Каждый раз, идя по ней, реально опасаешься остаться инвалидом!» — написала женщина.

Myslo связался с пресс-службой администрации Тулы. Начальник отдела по взаимодействию со СМИ Светлана Колесник прокомментировала ситуацию:

«В главном управлении по Зареченскому округу сообщили, что им известно об имеющейся проблеме, а также уточнили, что в 2017 году планируются ремонтные работы на расположенном рядом Молодежном бульваре. И в смету этих работ уже включены ремонт ступеней и подпорной стенки».

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 15:24 +2
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