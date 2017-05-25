Тульские летние лагеря готовят к сезону

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Приемку всех лагерей области планируют завершить к 29 мая.

В Тульской области будут действовать восемь санаторных оздоровительных лагерей, созданных на базе санаторно-курортных организаций, и 16 загородных оздоровительных лагерей.

Подробную информацию об этих учреждениях можно получить из реестра, составленного региональным министерством труда и социальной защиты.

Это 478 лагерей с дневным пребыванием, 58 лагерей труда и отдыха, 10 палаточных лагерей. 750 походов с детьми запланировано на лето.

– В этом году в летние лагеря отправятся около 85 тысяч маленьких туляков, — сообщила заместитель председателя регионального правительства Марина Левина.

Приемку всех лагерей области планируют завершить 29 мая.

Большое внимание власти уделяют антитеррористической безопасности. Ограждения должны быть по всему периметру, охрана – только лицензированная. Перевозка детей к местам отдыха и обратно – только в строгом соответствии с правилами, и обязательно с сопровождающими, в том числе с медработником.

Особое внимание уделено организации сбалансированного и полноценного детского питания. Сформирован реестр благонадёжных поставщиков продуктов.

По словам Марины Левиной, усиленный контроль осуществляется за проведением туристических походов и палаточных лагерей.