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В Туле сносят кафе «Дубрава»

В Туле сносят кафе «Дубрава»

Решение суда о сносе находилось у приставов около года и обжаловалось. Владельцы кафе утверждают, что «шли законным путем».

Спорное кафе «Дубрава», что в Пролетарском округе в районе Щегловской засеки, снесут за несколько дней. Сегодня, 24 мая, владельцы кафе сами убрали ворота и ограду, приставы провели опись имущества кафе.

Ранее  с  иском о расторжении договора аренды в Арбитражный суд обратилось министерство экологии и природных ресурсов Тульской области. Суд решил: арендаторы 80 соток земель лесного фонда незаконно возвели на участке капитальные строения  тем самым договор аренды был нарушен.

Решение суда вступило в законную силу. По словам приставов, владельцы кафе препятствовали исполнению судебного решения. Как уже сообщал Myslo, арендаторы намерены были бороться за бизнес.

Управляющая загородным комплексом «Дубрава» Ольга Маглакелидзе представляла в редакцию Myslo документы о разрешении строительства:

– Объекты были построены на законных основаниях, а право собственности на них Росреестр зарегистрировал установленным порядком в 2008 году, – говорила Ольга Маглакелидзе.

Владельцы кафе говорят, что не понимают, в чем виноваты: «предыдущая власть позволила это сделать, сейчас нам говорят, что мы не имели права это делать. Мы шли законным путем».

Тяжба длилась с весны 2015 года. Сейчас судебные приставы намерены в ближайшие дни снести все, что находится на этом участке земли.

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:41 +3
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