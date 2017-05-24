Ремонт дорожного покрытия на Восточном обводе завершат на этой неделе

Фото предоставлено пресс-службой администрации Тулы.

Также ведется ремонт на Красноармейском проспекте: заменяют дорожное покрытие, ремонтируют бортовой камень и люки смотровых колодцев.

В Туле продолжается ремонт дорог на Красноармейском проспекте и Восточном обводе.

Чтобы не мешать движению общественного и личного транспорта, подрядная организация ведет работы в ночное время.

С 18 мая на Красноармейском проспекте заменяют дорожное покрытие, ремонтируют бортовой камень и люки смотровых колодцев. Площадь ремонта составляет более 60 тысяч квадратных метров.

Уже завершен ремонт на участке от улицы Советской до улицы Ленина. На участке от улицы Ленина до улицы Лейтейзена выполнено фрезерование старого покрытия.

Также работы по замене дорожного полотна ведутся на Восточном обводе.

Здесь площадь ремонта составляет около 35 тысяч квадратных метров. Работы планируется выполнить на этой неделе.

Как сообщают на сайте тульской администрации, сейчас уже завершены работы по ремонту шести объектов на территории Тулы и 16 объектов на территории поселений Ленинского района.

Общая площадь отремонтированных участков дорог составляет 81,5 тыс. квадратных метров, стоимость выполненных работ – более 71 миллиона рублей.

Также работы ведутся на Алексинском шоссе, улице Каминского, улице Ствольной и улице Пороховой.

Всего в 2017 году на территории муниципального образования город Тула будет выполнен ремонт покрытия на 105 объектах улично-дорожной сети общей площадью более 530 тысяч квадратных метров. В их числе ключевые транспортные артерии города: проспект Ленина и Новомосковское шоссе.

Также отремонтируют щебеночное покрытие 57 участков автомобильных дорог Большой Тулы общей площадью более 50 тысяч квадратных метров.

Напомним, по поручению главы администрации муниципального образования город Тула Евгения Авилова разработана и реализуется программа благоустройства города на 2017-2019 годы. В рамках данной программы в Туле будет отремонтировано 233 автомобильные дороги.