В Туле возродили призраки Эллады

Фото из архива Myslo.

Художник Василий Поленов, оказывается, был и хорошим музыкантом. Очень ценил Баха, о котором отзывался очень лаконично: «Бах, Бах выше всего!» Любил также Моцарта, Бетховена, Глинку. И очень гордился тем, что прививает рабочим большой художественный вкус и понимание серьезного искусства. Как-то, после исполнения скрипичного концерта Баха в аудитории из рабочих, сказал даже поистине пророческие слова:

– Вся беда в том, что дают народу такую музыку, в которой вообще нечего слушать. Под нее только гуляют, едят, разговаривают. Так к ней и народ привык относиться.

Пробовал Василий Поленов свои силы и в сочинительстве. Он написал музыку к трагедии А. Майкова «Два мира» на сюжет из истории раннего христианства, литургию, вокальные квартеты на стихи Лермонтова. Один из шедевров его музыкального наследия — опера, или, как это произведение назвал автор, «лирические картины из жизни античного мира», «Призраки Эллады» на либретто Саввы Мамонтова.

Написаны они под впечатлением от античного искусства и посещения Греции. На тульской сцене спектакль поставила режиссер Лариса Козлова. Для нее эта работа стала еще и настоящим подарком к юбилею, который Лариса Евгеньевна отмечала в эти дни.

Идея постановки родилась достаточно спонтанно. О поленовской опере давно уже никто не вспоминал. Правда, говорят, лет десять назад кто-то в Воронежской филармонии делал фрагменты из «Призраков Эллады» в концертном исполнении, но никаких записей той работы найти не удалось.

«Вызывает меня наш директор Сергей Михайлович Борисов и спрашивает: ты знаешь, что Поленов оперу написал? — рассказывает Лариса Евгеньевна. — Отвечаю: а должна знать? — Должна. Потому что ты ее будешь ставить.

Думаю, сейчас мне дадут материал. А мне выдали флешечку, на которой сканы клавира, еще с ятями. Читаю и думаю — здесь скрипка играет или флейта? Надо попробовать и то и то. Потому что это клавир, не партитура. Здесь даже не расписаны партии по инструментам. Хорошо, у меня есть замечательный помощник Слава Федотов. Мы с ним вдвоем, на чудо-машине с компьютерными программами записали музыку, и максимально приблизились к симфоническому звуку».

Лариса Козлова уверена, что проделанная работа того стоила. Это настоящая жемчужина, и очень зримая музыка, потому что и написана она художником. В ней есть некое волшебство. Как, собственно, и в самом действии из жизни лучезарной страны, в которой все мы хотели бы побывать хотя бы в мечтах. И такая возможность имеется, если увидеть этот спектакль вживую.

Завершается он как бы в пустой раме. И вдруг ее заполняет картина Василия Поленова, которая так и называется — «Призраки Эллады».

Этот спектакль вошел в программу ХIХ фестиваля античного искусства «Боспорские огоны» в Керчи, который состоится в июне. Туляки будут участвовать в нем впервые.