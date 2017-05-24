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В Тульской области появился 90-летний «дом образцового содержания»

В Тульской области появился 90-летний «дом образцового содержания»

Соответствующую табличку, а также подарки жильцам и старшему по дому вручили Алексей Дюмин и Сергей Степашин.

Сегодня, 24 мая, в Тульскую область с рабочим визитом приехали председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин и гендиректор Фонда Константин Цицин. Вместе с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым они посетили несколько объектов и обсудили будущее программы переселения из аварийного жилья.

Первый объект – новостройки в микрорайоне «Новая Тула».  Напомним, что в рамках программы переселения здесь построен 19-этажный, 5-подъездный корпус.

В новостройку должны переехать 567 человек из бараков Киреевского района. Для них предусмотрены 252 квартиры.

Дом начала возводить компания «СУ-155». После ее банкротства достраивать эту и другие многоэтажки взялся банк «Российский капитал». На дом новый подрядчик зашел в конце 2015 года. К этому времени была готова только коробка, инженерных сетей не было, необходимо было провести внутреннюю отделку помещений, смонтировать лифты.

Все эти работы завершили к декабрю прошлого года. Жители уже осмотрели будущие квартиры, все недочеты устранены. Квартиры полностью идут под ключ – поклеены обои, настелен линолеум, установлены сантехника и газовая плита, а во дворе все благоустроено и красиво.

Но, по словам Алексея Дюмина, есть юридическая загвоздка: из-за смены застройщика жильцы не могут оформить  права собственности на квартиры.

– Чтобы помочь нашим гражданам, участникам программы получить долгожданное жилье, мы обратились за помощью в Минстрой России и банк «Российский капитал». Надеемся, что вопрос скоро решится и люди наконец смогут въехать в новые квартиры, – сказал Алексей Дюмин.

Следующий объект – полукруглый дом №67 по пр. Ленина. Здесь в торжественной обстановке Сергей Степашин вручил старшему по дому Вадиму Хмельникову знак отличия «Знак качества ЖКХ», удостоверение к знаку, командирские часы и табличку «Дом образцового содержания».

По словам Сергея Степашина, в России всего около 80 домов образцового содержания, но все они сравнительно новые. А такого почтенного возраста дом, как в центре Тулы, пока единственный.

– Дом в прекрасном состоянии. Еще раз убедился, что там, где хорошая управляющая компания, где жильцы ответственные и есть крепкий хозяйственник-управдом, дело спорится всегда! – поделился впечатлением после осмотра дома Сергей Степашин.

И заметил, что в Тульской области самая высокая собираемость взносов по капремонту по стране – 91%. И практически 100% собранных средств освоены. Это отличный результат! По России во многих регионах средства лежат «мертвым грузом» на счетах или, что еще хуже, пропали на счетах банков-банкротов.

– Присвоение звания «Дом образцового содержания» – без сомнения повод для радости. Это достойный пример и для жителей всех многоквартирных домов, и для всех управляющих компаний. Таких домов в Тульской области должно быть как можно больше, – сказал Алексей Дюмин. Губернатор подарил дому систему видеонаблюдения и отметил, что жители могут рассчитывать на поддержку правительства области и администрации города по дальнейшему благоустройству территории.

Для справки. Дом №67 по пр. Ленина в Туле построен в 1930 году, является памятником архитектуры. Здесь жили знаменитые советские конструкторы – Фёдор Васильевич Токарев, Михаил Евгеньевич Березин, организатор оружейного производства и один из участников обороны Тулы во время Великой Отечественной войны Сурен Бакратович Вартазарян. В доме проведён капитальный ремонт с участием средств господдержки – Фонда содействия реформированию ЖКХ в 2010 и в 2016 годах. В 2013 году дом один из первых вошёл в программу комплексного благоустройства администрации Тулы. В 2015 году по программе «Народный бюджет» начались работы по восстановлению фонтана. В 2017 году по программе «Народный бюджет» запланировано восстановить первоначальный облик фонтана.

 

На совещании в «белом доме» обсудили итоги программы переселения в Тульской области.

– Механизмы программы переселения показали свою эффективность. Благодаря финансовой поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ мы расселили более 320 тыс. квадратных метров аварийного жилья, – кратко подвел итог губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин отметил положительную динамику в реализации программы в регионе, обозначил задачу на будущее и некоторые сложные моменты:

– К сожалению, вы не единственный регион, попавший – давайте называть вещи своими именами – в полукриминальную историю, связанную с «СУ-155». Спасибо руководству банка «Российский капитал», который взял на себя огромную нагрузку, чтобы достроить начатое компанией-банкротом. 35 тыс. руб. за кв. м – цена на уровне себестоимости, но это не халупы, а качественное жилье. И люди, которые переселяются из аварийного жилья, понимают, что их ожидания не обмануты.

В Фонд содействия реформирования ЖКХ было 14 обращений из Тульской области по качеству жилья, из них 13 уже сняты с контроля.

По словам Сергея Степашина, перед регионом стоит сложнейшая задача – до 1 сентября 2017 года переселить около 8 тысяч граждан.

– Я абсолютно убежден, что Тульская область эту задачу выполнит. Тем более что, как на недавнем Госсовете отметил Президент, вы у нас в «двоечниках» и «троечниках» не числитесь. Да и губернатор у вас человек военный, слово держит, – сказал Сергей Степашин.

Напомним, что Президент поручил продлить работу Фонда содействия реформированию ЖКХ до января 2019 года. Вопрос – что будем делать после этой даты?

– Хотелось бы, чтобы позиция субъектов РФ по этому вопросу была услышана, прежде чем будет принят закон, – пояснил Сергей Степашин. – Потому что есть два подхода к разрешению ситуации. Первый – активное участие государства, например, путем предоставления гражданам возвратного кредита, мини-кредита или социального найма. Но без федеральных средств, только за счет бюджета региона, ничего не получится. У нас всего 5-6 регионов могут реально взять на себя такую ношу. Все остальные, в том числе и Тульская область, не потянут. Второй вариант – продолжение программы. Осенью будет еще один Госсовет по модернизации ЖКХ, надо изложить свою позицию.

– Действительно, без федеральной поддержки после 2019 года переселение жителей из аварийного жилья мы не осилим, – сказал Алексей Дюмин. – Вместе с главами 12 субъектов России мы написали обращение Президенту. И будем отстаивать необходимость федеральной поддержки программы.

 

 

Автор: Татьяна Алексеева , сегодня, в 16:40
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