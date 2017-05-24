В Новомосковской школе во время урока рухнул потолок

24 мая 2017 года в Центре образования №24 города Новомосковска Тульской области частично обрушилось потолочное перекрытие. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Тульской области.

Потолок рухнул в кабинете начальных классов, когда у первоклашек шел урок. На место выехали следователи.

По предварительным данным, фрагменты штукатурки упали на двух учеников школы, 2008 и 2009 годов рождения. Детей осмотрели медработники: малыши не получили серьезных повреждений.

В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий. Опрашиваются работники образовательного учреждения, а также ученики, находившиеся в момент происшествия в классе.

В ходе проверки будет истребована документация о пригодности помещений школы для проведения учебных занятий и иные сведения, необходимые для установления причин произошедшего и ответственных за случившееся лиц.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.