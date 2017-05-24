«Спартак» оштрафован на 750 тысяч рублей по итогам матча с «Арсеналом»

Фото из архива Myslo.

Оружейники оштрафованы на 350 тысяч рублей.

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц объявил решения, которые были приняты на очередном заседании КДК по итогам матча «Арсенал» — «Спартак» (3:0), пишет «Советский спорт».

«Спартак» оштрафован на 750 тысяч рублей за:

использование пиротехники болельщиками в особо больших количествах (64 файера, пять дымовых шашек, три ракеты и т. д. ) — 300 тысяч рублей,

) — 300 тысяч рублей, неправомерное поведение зрителей на стадионе (сидели на ограждениях, пятый раз в сезоне) — 250 тысяч рублей,

беспорядки на стадионе, сопровождающиеся повреждением имущества и поджогами (согласно рапорту, не менее 50 кресел) — 300 тысяч рублей,

за сжигание атрибутики «Арсенала» — 150 тысяч рублей,

массовое появление посторонних лиц на поле — 50 тысяч рублей.

«Арсенал» оштрафован на 350 тысяч рублей за: