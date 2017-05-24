Фото из архива Myslo.
«Спартак» оштрафован на 750 тысяч рублей по итогам матча с «Арсеналом»
Оружейники оштрафованы на 350 тысяч рублей.
Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц объявил решения, которые были приняты на очередном заседании КДК по итогам матча «Арсенал» — «Спартак» (3:0), пишет «Советский спорт».
«Спартак» оштрафован на 750 тысяч рублей за:
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использование пиротехники болельщиками в особо больших количествах (64 файера, пять дымовых шашек, три ракеты
и т. д.) — 300 тысяч рублей,
- неправомерное поведение зрителей на стадионе (сидели на ограждениях, пятый раз в сезоне) — 250 тысяч рублей,
- беспорядки на стадионе, сопровождающиеся повреждением имущества и поджогами (согласно рапорту, не менее 50 кресел) — 300 тысяч рублей,
- за сжигание атрибутики «Арсенала» — 150 тысяч рублей,
- массовое появление посторонних лиц на поле — 50 тысяч рублей.
«Арсенал» оштрафован на 350 тысяч рублей за:
- использование и бросание пиротехники — 150 тысяч рублей,
- массовое появление на поле посторонних лиц (по словам главы КДК РФС, в рапорте сказано, что выбегали и фанаты «Арсенала» тоже) — 50 тысяч рублей,
- причинение вреда объекту спорта — 50 тысяч рублей,
- необеспечение безопасности на стадионе — 100 тысяч рублей.