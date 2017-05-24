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«Спартак» оштрафован на 750 тысяч рублей по итогам матча с «Арсеналом»
Фото из архива Myslo.

«Спартак» оштрафован на 750 тысяч рублей по итогам матча с «Арсеналом»

Оружейники оштрафованы на 350 тысяч рублей.

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц объявил решения, которые были приняты на очередном заседании КДК по итогам матча «Арсенал» — «Спартак» (3:0), пишет «Советский спорт».

«Спартак» оштрафован на 750 тысяч рублей за:

  • использование пиротехники болельщиками в особо больших количествах (64 файера, пять дымовых шашек, три ракеты и т. д.) — 300 тысяч рублей,
  • неправомерное поведение зрителей на стадионе (сидели на ограждениях, пятый раз в сезоне) — 250 тысяч рублей,
  • беспорядки на стадионе, сопровождающиеся повреждением имущества и поджогами (согласно рапорту, не менее 50 кресел) — 300 тысяч рублей,
  • за сжигание атрибутики «Арсенала» — 150 тысяч рублей,
  • массовое появление посторонних лиц на поле — 50 тысяч рублей.

«Арсенал» оштрафован на 350 тысяч рублей за:

  • использование и бросание пиротехники — 150 тысяч рублей,
  • массовое появление на поле посторонних лиц (по словам главы КДК РФС, в рапорте сказано, что выбегали и фанаты «Арсенала» тоже) — 50 тысяч рублей,
  • причинение вреда объекту спорта — 50 тысяч рублей,
  • необеспечение безопасности на стадионе — 100 тысяч рублей.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:26 +3
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