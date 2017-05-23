Фото: pugachjov.ru
Какие улицы Тулы будут обесточены 24 мая
Плановые отключения электроэнергии пройдут на 14 улицах областного центра.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах, который пройдут с 9 до 16 часов по следующим адресам:
- ул. Макаренко, 19 к. 2, 15 к. 2, 15 к. 3, 19 к. 1, 19 к. 3,
- ул. Металлургов, 83-а,
- ул. Ушинского, 9-27-б (нечётн.), 4-а, 4-, 6, 8,
- ул. 2-я Волоховская, 24-42 (чётн.), 31-39 (нечётн.),
- ул. Овражная, 36-44 (чётн.),
- Мясново: ул. Кабакова, 56-78 (чётн.), 53-а, 59, 63,
- ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6,
- 9-й пр-д, 8-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.),
- ул. Воздухофлотская, 48-54,
- 10-й пр-д, 39,
- 11-й пр-д, 10-39,
- 12-й пр-д, 9-21 (нечётн.), 10-22 (чётн.), 23-40,
- ул. Тихмянова, 25-39 (нечётн.),
- 13-й пр-д, 23-40.
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