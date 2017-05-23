Владимир Груздев стал сопредседателем Общественного совета Центра «Бизнес против коррупции»

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Об этом сообщает сайт «Ассоциации юристов России». В планах – создание проекта общественного контроля защиты бизнеса от необоснованного преследования.

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев избран сопредседателем Общественного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции». Он рассказал о новых возможностях сотрудничества между АЮР и бизнес-омбудсменом в рамках заключенного соглашения:

Запланировано участие наших специалистов в изучении влияния налоговой и неналоговой нагрузок на состояние малого и среднего бизнеса. Планируем создать совместный проект по общественному контролю за реализацией нового закона о защите бизнеса от необоснованного уголовного преследования. Этот закон ужесточил наказание для следователей за незаконные дела на предпринимателей с целью помешать их бизнесу.

Заседание прошло в рамках IX Всероссийской конференции «Федеральный ситуационный анализ по обсуждению ежегодного доклада Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей».

В конференции также приняли участие уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, лидеры ведущих российских бизнес-ассоциаций Александр Шохин (РСПП), председатель Комиссии ОП РФ по вопросам инвестиционного климата Алексей Репик («Деловая Россия»), Сергей Катырин (ТПП РФ), Александр Калинин («Опора России») и другие.