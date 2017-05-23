Тульская область – на первом месте среди регионов по количеству стихийных свалок

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Об этом сообщают эксперты ОНФ, которые занимаются мониторингом обращений от граждан.

В Тульской области продолжается проект Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка», в ходе которого активисты выявляют стихийные свалки и принимают меры по их ликвидации.

От жителей Тульской области уже поступило 299 обращений о несанкционированном складировании бытовых отходов. Эта цифра выводит наш регион в лидеры экологического «антирейтинга». Далее следуют Татарстан и Московская область – там выявлено 293 и 255 свалок соответственно.

В Тульской области 36 из 299 объектов уже расчищены. Ещё 207 находятся в работе, по 55 свалкам информация пока проверяется.