Фестиваль кузнечного дела «День рождения Левши»: полная программа
Фестиваль приурочен к 136-летию опубликования повести Лескова, а также к первой годовщине открытия скульптурной композиции «Укрощение блохи…».
Фестиваль пройдет 27 мая в «Ликерке Лофт» с 12.00 до 18.00. Вход свободный.
Центральная сцена
12.00 — торжественное открытие фестиваля. Приветственное слово от организаторов фестиваля: руководителя ГК «Шар» Игоря Золотова, председателя гильдии оружейников Александра Курбатова, спонсоров.
12.30 — Играет оркестр народных инструментов.
15.30 — Викторина по лесковскому «Сказу о левше». Победители получают билеты на отборочный тур фестиваля «НАШЕСТВИЕ».
16.00 — продолжения выступления тульских артистов
16.50 — Выступление сводного молодёжного хора под управлением Сергея Васильева («Госпел хор» + «Дар»)
17.50 — выступление артистов Театра огня «ЭРА»
18.00 – закрытие фестиваля.
Музейная лавка «Золотов в Туле»
12.00 — презентация действующий модели фонтана «Кипящий самовар»; открытие выставки миниатюрного оружия (мастер Валерий Соснин) и изделий из мозаичного дамаска (мастер Павел Панкратов). Выставка раритетных книг Николая Лескова «Сказ о тульском косом левше и английской стальной блохе» (в том числе — первое издание 1881 года).
Площадка около «Музейной лавки»
- Аттракцион «Выкуй гвоздь»
- Конкурс «В три удара»
- «Кузнечные ряды»
- Выставка-продажа изделий тульских мастеров
- Мастер-классы по горячей и холодной ковке, тульской всечке, изготовлению оберегов из кожи.
14.00 — Мастер-шоу «Подкова на счастье». Вместе с гостями фестиваля тульские кузнецы выкуют памятные подковы.
«Шатры»
Работают мастер-классы по изготовлению пряников, изделий из керамики; росписи игрушек «шар-папье». Студия аквагрима.
Организаторы фестиваля: Музейная лавка «Золотов в Туле», ТДК «Ликерка Лофт».
Ведущие праздника — шоумен Гаврила Путёвый и журналист Елена Рябикова.