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Фестиваль кузнечного дела «День рождения Левши»: полная программа

Фестиваль кузнечного дела «День рождения Левши»: полная программа

Фестиваль приурочен к 136-летию опубликования повести Лескова, а также к первой годовщине открытия скульптурной композиции «Укрощение блохи…».

Фестиваль пройдет 27 мая в «Ликерке Лофт» с 12.00 до 18.00. Вход свободный.

Программа фестиваля

Центральная сцена

12.00 — торжественное открытие фестиваля. Приветственное слово от организаторов фестиваля: руководителя ГК «Шар» Игоря Золотова, председателя гильдии оружейников Александра Курбатова, спонсоров.

12.30 — Играет оркестр народных инструментов.

15.30 — Викторина по лесковскому «Сказу о левше». Победители получают билеты на отборочный тур фестиваля «НАШЕСТВИЕ».

16.00 — продолжения выступления тульских артистов

16.50 — Выступление сводного молодёжного хора под управлением Сергея Васильева («Госпел хор» + «Дар»)

17.50 — выступление артистов Театра огня «ЭРА»

18.00 – закрытие фестиваля.

 

Музейная лавка «Золотов в Туле»

12.00 — презентация действующий модели фонтана «Кипящий самовар»; открытие выставки миниатюрного оружия (мастер Валерий Соснин) и изделий из мозаичного дамаска (мастер Павел Панкратов). Выставка раритетных книг Николая Лескова «Сказ о тульском косом левше и английской стальной блохе» (в том числе — первое издание 1881 года).

Площадка около «Музейной лавки»

  • Аттракцион «Выкуй гвоздь»
  • Конкурс «В три удара»
  • «Кузнечные ряды»
  • Выставка-продажа изделий тульских мастеров
  • Мастер-классы по горячей и холодной ковке, тульской всечке, изготовлению оберегов из кожи.

14.00 — Мастер-шоу «Подкова на счастье». Вместе с гостями фестиваля тульские кузнецы выкуют памятные подковы.

«Шатры»

Работают мастер-классы по изготовлению пряников, изделий из керамики; росписи игрушек «шар-папье». Студия аквагрима.

Организаторы фестиваля: Музейная лавка «Золотов в Туле», ТДК «Ликерка Лофт».

Ведущие праздника — шоумен Гаврила Путёвый и журналист Елена Рябикова.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:07 0
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