В Туле на пересечении улиц Седова и Макаренко построят шесть новых высоток

Заставочное фото citp.ru

А на улице Октябрьской в районе стрельбищ – трехэтажные блокированные дома.

Сегодня, 23 мая, в Туле прошел градостроительный и земельный совет. В частности, на нем рассмотрели вопрос о застройке территории на пересечении улиц Седова и Макаренко в Туле. Предложение о комплексном освоении территории было рассмотрено на градостроительном и земельном совете и получило одобрение.

Здесь будет построено шесть многоквартирных домов эконом-класса и детский сад.

Первые два дома и детсад планируется сдать в 2018-2019 годах. Полностью проект будет завершён в 2020-2021 годах.

Общее количество квартир — 762, парковочных мест — 788. На территории жилого комплекса будут располагаться комнаты для приема терапевтом и пунктом полиции.

Также на градсовете получило одобрение предложение о застройке территории по ул. Октябрьской (район стрельбищ). Там возведут блокированные жилые дома.

Блокированная застройка — тип малоэтажной жилой застройки, при котором расположенные в ряд однотипные жилые дома блокируются друг с другом боковыми стенами. Каждый из таких домов имеет отдельный вход, небольшой палисадник и, иногда, гараж. Выглядит это примерно вот так:



Фото skylinearch.ru

Строительство восьми трехэтажных домов в Заречье будет вестись на протяжении полутора лет. Всего там построят 8 домов. Количество парковочных мест — 72.