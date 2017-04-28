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В Туле пройдет фестиваль кузнечного искусства «День рождения Левши»

В Туле пройдет фестиваль кузнечного искусства «День рождения Левши»

Фестиваль приурочен к 136-летию опубликования повести Лескова, а также к первой годовщине открытия скульптурной композиции «Укрощение блохи…».

«День рождения Левши» — площадка для творческого взаимодействия кузнецов, художников по металлу, оружейников, мастеров традиционных народных ремёсел.

Зрители смогут увидеть и купить изделия тульских мастеров, поучиться у них ремеслу на мастер-классах, оценить работы, представленные на конкурс «Я — Левша, я — Тула!».

На сцене в течение всего фестиваля выступят тульские артисты: оркестр народных инструментов и ансамбль волынщиков «Лаверден» (ТКЦ «Эрмитаж»), Light Gospel Choir, солисты и тульские популярные рок-группы.

В рамках фестиваля состоится презентация действующей модели нового арт-объекта от тульского бизнесмена Игоря Золотова: фонтана «Кипящий самовар».

Фестиваль пройдет 27 мая в «Ликерке Лофт» с 12.00 до 18.00. Вход свободный.

Организаторы фестиваля: Музейная лавка «Золотов в Туле», ТДК «Ликерка Лофт».

Ведущие праздника — шоумен Гаврила Путёвый и журналист Елена Рябикова.


Фестиваль приурочен к 136-летию опубликования повести Лескова, а также к первой годовщине открытия «Укрощения блохи…»

вчера, в 15:40 +1
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