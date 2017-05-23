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Житель Богородицка расстрелял из ружья двоих знакомых

Житель Богородицка расстрелял из ружья двоих знакомых

А тела убитых сбросил в реку.

В Богородицке суд вынес приговор 34-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Следствием и судом установлено, что 2 сентября 2016 года мужчина вместе с 62-летним знакомым и его 34-летним сыном распивал спиртное на берегу реки Уперта вблизи села Иевлево Богородицкого района. Мужчины поссорились — и обвиняемый из имевшегося у него ружья ИЖ-27 поочередно выстрелил в голову каждому из потерпевших.

Застрелив своих знакомых, убийца сбросил тела в реку и скрылся с места происшествия.

Погибшие были обнаружены в реке 10 сентября 2016 года в ходе поисковых мероприятий, проводимых сотрудниками органов внутренних дел.

Пресс-служба Следственного комитета по Тульской области сообщает, что приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строго режима с ограничением свободы на срок 1 год.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:13 0
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