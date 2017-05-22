Капремонт-2017: Обновляем кровли и меняем инженерные сети

На оперативном совещании у губернатора Тульской области Алексея Дюмина гендиректор Фонда капремонта Константин Лопухов доложил о выполнении программы в регионе.

На оперативном совещании с губернатора Тульской области Алексея Дюмина в понедельник, 22 мая, было несколько основных тем - предстоящие последние звонки в школах и ЕГЭ, прошедшие в Туле «Ночь музеев» и «Студенческая весна». И конечно же выполнение программы капремонта 2017 года.

Напомним, что программа была утверждена в марте прошлого года на основании краткосрочных планов, которые в Фонд капремонта предоставили органы местного самоуправления. Всего на 2017 год запланировано выполнить 2201 вид работ на 1065 многоквартирных домах. Общая стоимость программы на 2017 год составляет 1,3 млрд. руб. По сравнению с предыдущим годом в программе капремонта-2017 запланирован бОльший объем работ по ремонту внутридомовых инженерных сетей (1472 вида работ), кровель (489 вида работ) и фасадов.

По сравнению с предыдущим годом в программе капремонта-2017 запланирован бОльший объем работ по ремонту сетей, кровель и фасадов.

- Сейчас мы по программе 2017 года выполняем 1190 вида работ, это 54,6% от всего запланированного объема. Работы проводятся на 692 многоквартирных домах. Уже принято и оплачено 12,6% работ от общего объема, - пояснил Константин Лопухов в своем отчете. По его словам, Тульская область опережает многие соседние регионы, где еще только идут конкурсные процедуры. - По многим видам работ мы идем с опережением графика. Кстати, он стал обязательным условием заключения договора Фонда с подрядчиками.

Для сравнения, за аналогичный период 2016 года на 478 МКД было выполнено 641 вид работ, то есть 27,8% от запланированного объема. А принято и оплачено было всего 3% от общего объема работ.

Тула, ул. Демонстрации, 136. Фасад дома был отремонтирован по программе капремонта в 2016 году. Именно ремонт фасадов был основным видом работ в прошлом году.

Домики постройки 30-50-х годов на ул. Филимоновской в Туле, уже отремонтированные по программе капремонта, теперь выглядят очень симпатично.

До недавнего времени остро стояла проблема недобросовестных подрядных организаций. По словам гендиректора Фонда, чтобы все работы по программе были выполнены в срок и качественно, пришлось провести «селекцию» подрядных организаций. Все подрядчики прошли два уровня отбора.

- На предварительном этапе мы требовали подтвердить определенный опыт по работам капитального характера, определенную квалификацию и необходимое количество сотрудников, отсутствие задолженности по налогам и допуск СРО. Мы сформировали в Тульской области реестр из 73 добросовестных подрядчиков. Замечу, что это гораздо больше, чем во многих регионах ЦФО (например, в Калужской области их всего 11), налицо здоровая конкуренция, - пояснил Константин Лопухов. – Только после предварительного отбора организации из реестра допускаются к участию в торгах.

- Оцените, пожалуйста, насколько эффективна работа с подрядчиками? - обратился к Константину Лопухову губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

- У нас снизилось количество жалоб по качеству капремонта, - сказал гендиректор фонда капремонта.

- Обращения жителей есть, - возразил губернатор. - Вот приведу пример. Жительница Киреевского района Юлия Фокина написала в группу вконтакте правительства Тульской области, что по дороге к деревням Ситенка и Алешня образовалась свалка строительного мусора. Подрядная организация, которая проводила ремонт кровли по программе капремонта в районе, вызрузила там строительный мусор. Так и образуются новые несанкционированные свалки. Вы проверяли эту ситуацию?

Губернатор привел еще два аналогичных обращения. В Донском и в селе Хрусловка Веневского района строители оставили битый шифер после ремонта кровли.

- Все подрядные организации, работающие по программе капремонта, имеют договоры с мусоровывозящими компаниями. В настоящее время весь мусор вывезен, - отрапортовал Лопухов.

А министр экологии Юрий Панфилов добавил, что было проведено расследование и оказалось, что подрядчики заключили договоры на вывоз мусора с организациями, не имеющими права это делать. Все эти организации будут наказаны. А подрядчикам министр экологии готов помочь в выборе мусоровывозящих компаний, имеющих допуск к работам со строительным мусором.

Губернатор призвал работать над этой проблемой сообща, в том числе и главам муниципалитетов, ведь машины с мусором – не иголка в стоге сена. Нарушителей закона и порядка надо выявлять и наказывать.

Сотрудники Фонда капремонта, в том числе и его гендиректор, выезжают по заявкам жителей на адреса, где идет ремонт, участвуют в собраниях собственников и проводят обследование и проектирование зданий и сооружений

Тульский Фонд капремонта оказался единственным в России, имеющим допуск СРО на обследование и проектирование зданий в рамках капремонта.

- Во всех регионах фонды капремонта пользуются услугами сторонних организаций и платят за эти услуги деньги собственников. Мы создали проектную группу из 7 человек, сами делаем обследования и сметы. Именно поэтому Тульская область раньше всех регионов провела конкурсные процедуры по программе капремонта – еще в IV квартале 2016 года. И уже начала активно работать над программой-2018. Ну и конечно, мы экономим деньги собственников, - пояснил Константин Лопухов.

- Перед проведением капремонта обязательно проводим общее собрание с собственниками жилья и подрядчиком. Представляем проектную документацию и смету. Вся подробная информация выложена на сайте kapremont71.ru - например, регламенты работ, узлы, которые будут заменены, сроки проведения работ. На доме есть информационное объявление о видах работ, сроках, подрядчике и кураторе от Фонда. В личном кабинете на сайте каждый собственник может отследить начисления и оплату взносов за капремонт.

Для разрешения возникающих конфликтов Фонд привлекает независимых экспертов. Создан также общественный совет, куда входят активные собственники домов.

Работает «горячая линия» (77-05-24), а рассмотрение обращений граждан по вопросам качества капремонта нередко осуществляется с выездом на место.

По словам Константина Лопухова, есть определенные проблемы с оплатой взносов за капремонт:

- По состоянию на май 2017 года сбор средств с собственников в Тульской области составил 91%, для сравнения по всей России этот показатель 87%. Мы уже подали 12 тысяч исков к неплательщикам и готовим документы еще на 12 тысяч. Планируем взыскать около 60 млн. руб. В 2016 году выявлены все собственники нежилых помещений в МКД. И все они получили квитанции на оплату взносов капремонта.

- А как пережили зиму дома, отремонтированные по программе капремонта-2016? – поинтересовался Алексей Дюмин.

- По 1483 домам у нас есть всего 37 гарантийных замечаний. Все они будут устранены до 15 июня 2017 года, - ответил Константин Лопухов. - Гарантийный срок на качество капремонта – пять лет. Мы работаем по обращениям граждан и сами проводим мониторинг объектов, на которых проведены работы по программе.

- Сейчас в муниципалитетах создаются свои УКСы (управления капстроительства – прим. авт). Практика создания таких организаций показала себя эффективной для постоянного контроля работ по капремонту. Прошу глав муниципалитетов взять эту лучшую практику на вооружение, - закончил обсуждение темы Алексей Дюмин.

А вот что рассказали нам жильцы домов, которые попали в программу капремонта-2017. В минувшую пятницу мы заехали на два объекта.

Елена Андрюшина и Сергей Николаевич живут в доме №50 по ул. Октябрьской. Их дом включен в краткосрочный план региональной программы капремонта-2017. Стоимость работ по договору 2,87 млн. руб. До 2020 года на доме будут сделаны фасад, системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, тепло- и газоснабжения.

- Я родился и вырос в этом доме, поэтому душа болит за него. У нас нет до сих пор ни совета дома, ни старшего. И я помогаю подрядчику, чем могу, чтобы работы были выполнены в срок, - говорит Сергей Николаевич. – Подрядчик молодец, все делает по регламенту. Вот только погода подвела, холодно на улице, поэтому и в квартирах верхних этажей холодно, ведь кровлю сняли, меняют конек и решетку.

- 17 апреля начались работы на нашем доме. Рабочие приходят вовремя, мусор строительный убирают и вывозят. Надеемся, все будет сделано качественно, - считает Елена.

По правилам, принимать работу у подрядчика и поставить свои подписи под актом выполненных работ должны пять человек: представитель собственников, представитель местного самоуправления, куратор дома от Фонда капремонта, гендиректор Фонда и специалист управления капстроительства Тулы. Если на акте не будет хотя бы одной подписи, подрядчик не получит средства за выполненную работу.

А Андрей Павловский, старший по дому №3 по ул. Смидович (на фото слева), рассказал, что кровлю на его доме уже сделали по программе капремонт. И теперь дом готовят к следующему этапу – в 2018-2019 гг будут менять системы водоснабжения и водоотведения.

- У нас делает капремонт фирма «Гарантия». Если честно, я не ожидал такого серьезного подхода к делу. За месяц сделали крышу, вывезли весь мусор, не только строительный, но и тот, что накопился за долгие годы у нас на крыше.

- Это объект мы закончили, акты сдачи работ уже подписаны, осталось оформить документацию, чтобы получить расчет, - пояснил Вадим Шашков, гендиректор фирмы-подрядчика «Гарантия» (на фото справа). – Работали быстро, без выходных, чтобы и жителям меньше неудобств создавать, и самим быстрее деньги получить за объект. А вообще у нас в этом году пять объектов по программе капремонта.

По словам гендиректора Фонда капремонта, подрядчики получают расчет за объект только после предоставления всей исполнительной документации.