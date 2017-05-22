Юный туляк Александр Фомичёв завоевал бронзу на первенстве России по боксу

Фото: vk.com/boxing_tula

Спортсмен в решающем поединке уступил сопернику из Московской области. Но это не помешало Александру войти в состав юношеской сборной.

Как сообщает Федерация бокса Тульской области, туляк Александр Фомичёв стал бронзовым призёром первенства России по боксу среди юношей 2003-2004 годов рождения, который состоялся 20 мая в Анапе.

Выступая в весовой категории свыше 76 килограммов, подопечный известного тульского тренера Василия Стеблицова уступил боксёру из Московской области Валентину Миланову.

В рамках всероссийского первенства юный спортсмен провёл четыре боя, в которых одержал три победы. Третье место и заслуженная бронза обеспечили Александру пропуск в состав юношеской сборной России.

За награды также боролись туляки Денис Володин, Исмаил Ганижев и Антон Свиридов, но они выбыли из соревнований на ранних стадиях. Тульскую делегацию на первенстве России возглавляли Виталий Фархутдинов и Александр Жуков.