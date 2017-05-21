«Ночь музеев-2017»: В Тульском кремле открыли два новых музея

В новом выставочном центре Тульского кремля появились главная экспозиция об истории кремля и Тульский военно-исторический музей.

В минувшую субботу вечером в кремле было довольно многолюдно. Оно и понятно - погода отличная, кремль красивый, а экскурсии по башням и стенам бесплатные.

Торжественное открытие новых экспозиций состоялось 20 мая в 20.00. Среди почетных гостей – ветераны Великой Отечественной, почетные сотрудники музеев.

Зампредправительства Тульской области Марина Левина зачитала поздравительный адрес от имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина коллективу Историко-краеведческого и художественного музея:

«Поздравляю вас с профессиональным праздником! А также — с открытием новых экспозиций музея «Тульский кремль» и Тульского военно-исторического музея!» Сегодня наш кремль – одна из главных достопримечательностей региона, любимое место отдыха туляков и гостей города. Уверен, что новые экспозиции сделают его ещё красивее, интереснее и привлекательнее для туристов. Благодарю всех сотрудников музея за большой созидательный труд и активное участие в сохранении богатого культурного наследия тульской земли. Желаю вам счастья, радости, добра и успехов в вашем благородном деле!»

По словам министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной, на первом этаже нового выставочного комплекса открыта первая часть обзорной экспозиции, связанная с историей Тульского кремля.

- Эта экспозиция уже готова для посетителей. Второй блок откроется после исследований и раскопок на территории кремля. Там будет развита тема археологических находок. Мы планируем сделать экспозицию, посвященную археологии кремля.

По словам министра, экспозиция «История Тульского кремля. XVI–XXI вв.» занимает площадь 120 кв. м и создана на основе комплекса археологических, письменных, иконографических источников. Всего в экспозиции представлено более 300 уникальных артефактов, рассказывающих о прошлом древней крепости. Представленные вещи отражают повседневную жизнь, быт и занятия туляков на протяжении нескольких столетий. А в центре экспозиции расположен макет Тульского кремля, по нему легко представить всю архитектуру крепости.

До этого дня музей истории Тульского кремля не располагал постоянной экспозицией, посвящённой истории крупнейшей крепости южного рубежа Русского государства XVI–XVII вв

- Выставочный центр, который появился в Тульском кремле, - это еще и место для проведения различных культурных мероприятий, фестивалей и выставок. А в реконструированных зданиях тульской электроподстанции постепенно будут открываться новые музеи, - пояснила Татьяна Рыбкина.

Также Татьяна Рыбкина передала генеральном директору Историко-краеведческого и художественного музея Роману Гаврилину наконечник копья XVI века, найденный на территории выставочного комплекса в 2013 году, во время археологических раскопок.

Второй музей, который торжественно презентовали тулякам в «Ночь музеев-2017» - Тульский военно-исторический музей. Раньше он назывался «Музей военной истории Тульского края».

Это две экспозиции, размещенные на двух этажах. Они посвящены истории, ограниченной временным отрезком от битвы на Куликовом поле до взятия рейхстага в мае 1945 года.

Музей занимает 300 кв. м Основа экспозиции – подлинные предметы и документы, среди которых около 500 раритетов, реконструированное второй мировых войн. Много интерактивных инсталляций, мультимедийных энциклопедий, фрагментов документальных фильмов.

- Сегодня очень торжественный момент. На открытие экспозиции пришел Герой Советсткого Союза Евгений Шалашников. Он сделает на экспозиции такую же надпись, что оставил на одной из колонн рейхстага в мае 1945-го.

По словам министра, некоторые залы еще в стадии оформления, например, посвященные современным локальным войнам, интерактивная экспозиция, связанная с историей создания Засечной черты, зал осады кремля. Но к 2020 году все экспозиции будут готовы и открыты.

Депутат Госдумы, член комитета по культуре Наталия Пилюс тоже поздравила туляков с открытием новых музеев:

- Тульский кремль обрел новую жизнь. Это и новые экспозиции, и современные технологии музейного дела, и место притяжения людей. Совсем недавно тут проходил молодежный форум «Студенческая весна», его победителей объявили в московском кремле. Вот такая параллель. А совсем скоро, в 2020 году, все мы будем отмечать 500 лет нашего Тульского кремля, первого щита столицы. Программа празднования будет очень насыщенной и интересной.

К «Ночи музеев» в Тульской области присоединились все федеральные и региональные музеи. Наверное, самым посещаемым стал музей оружия в Туле.

По некоторым данным, в день акции «Ночь музеев» его посетили 14 тысяч человек. Программа, подготовленная сотрудниками музея, была посвящена 100-летию Октябрьской революции.